Durante este tiempo de pandemia hemos oído hablar diversas voces que han dado sus informaciones y opiniones sobre varios temas. Uno de ellos ha sido José Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Colorado (Estados Unidos), quien revela la medida más eficaz para no contagiarte de coronavirus.

Aunque sabemos que no ofrecen una protección del 100%, Jiménez ha respondido, en una entrevista a Antena 3 Noticias, que las mascarillas FFP2 son realmente eficaces y pueden contener el virus más que dos dosis de la vacuna.

Sabemos que los vacunados también se pueden contagiar, si bien no de forma grave, a no ser que tengamos algún problema de salud realmente destacable. Por lo que lo mejor es unir ambas medidas, vacunas + mascarillas del tipo FFP2 para no contagiarse.

El experto nombra el uso de estas mascarillas en interiores. Ahora bien, habla de que es mejor usar las FFP2 no del tipo orejeras, porque estas no sellan bien, y dejan huecos por los que podría entrar parte del aire. Si no que recomienda que nos pongamos aquellas que llevan los hilos por detrás porque ajustan mucho más.

¿Sirven las quirúrgicas?

En otras manifestaciones del experto, concretamente en su twitter, José Luis Jiménez apuntó que posiblemente las mascarillas quirúrgicas ya no son suficientes ante la variante ómicron. Entonces las mejores mascarillas para hacer frente a ello serían las FFP2 y FFP3. El experto explica que en muchos casos la ventilación es deficiente, ya sea en escuelas, oficinas, residencias, tiendas, trenes… por lo tanto si llevamos una mascarilla inadecuada o mal puesta entonces servirá menos.

Según José Luis Jiménez, lo recomendable es llevar una a no hacerlo e insiste en que lo importante es llevarla bien ajustada y colocada, ya que muchas personas siguen llevando la nariz al aire y entonces es como si no llevasen cubrebocas.

Pero no es el único que ha establecido que ahora lo mejor es llevar las FFP2 y desechar las quirúrgicas, ya que otros expertos también lo creen. De hecho se especifica que si entra aire por los ojos, se empañan las gafas y no está bien sujeta, entonces es más fácil que el aire contaminado entre.

Así que lo importante es el ajuste, y llevar correctamente las mascarillas tapando bien boca, nariz y barbilla, tal como recomienda Sanidad. De momento, desde Sanidad en España no se han pronunciado sobre ello.