Expertos reunidos en una mesa del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, coordinada por el Consejo General de Médicos y dedicada al ámbito internacional, han comentado que el uso del ‘Big Data’ en salud cambiará el modelo sanitario y la relación médico-paciente en Europa.

En el encuentro ha participado el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo, el presidente de la Asociación de Salud Digital (ASD), Jaime Del Barrio Seoane, el exconsejero de Sanidad de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Francisco Sevilla Pérez, el presidente del Comité Permanente de Médicos Europeos (CPME), Christiaan Keijzer, y el presidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS), Vassilios Papalois.

Allí, Del Barrio ha destacado que los hechos «irrefutables» fuerzan el cambio de modelo y que el siguiente paso es una atención inteligente personalizada. «No estamos ante una época de cambios, sino en un cambio de época, y es necesario analizar qué ha cambiado en cuanto a las fuerzas socioeconómicas, la eficiencia del capital requerido, la tecnología y la centralidad del paciente», ha dicho.

Y es que, prosigue, el ecosistema de salud inteligente proporcionará información más inteligente y experiencias de atención médica personalizada a los pacientes, en cualquier momento y en cualquier lugar.

«En este contexto de presión creciente se hace necesaria una mayor eficiencia de la inversión en salud, que pasa por la innovación a través de la modernización inteligente de las infraestructuras. A su vez, la integración de la tecnología y la conversión hacia modelos digitales requerirá la integración de nuevas capacidades y competencias de los profesionales de la salud. Todo ello exige también el compromiso de los pacientes y que se acepten los dispositivos inteligentes para recibir atención sanitaria», ha añadido.

Por su parte, el doctor Sevilla ha expuesto que el espacio europeo de datos de la salud será «un elemento clave» en la construcción de la Europa de la salud. A su juicio, esta propuesta es una «gran oportunidad» para los pacientes en la Unión Europea, ya que les permitirá tener el control de sus datos sanitarios y ponerlos a disposición de los profesionales sanitarios con independencia del lugar donde sean atendidos.

«La pandemia ha demostrado que la red europea de datos funciona con ejemplos como el pasaporte COVID, sin embargo, también ha puesto el foco en las deficiencias existentes. No tiene sentido que dispongamos de billones de datos que no se pueden analizar o procesar», ha declarado, para comentar que la actual propuesta europea pretende «dotar a la ciudadanía del contros sobre sus datos sanitarios, garantizar la interoperabilidad y la seguridad en la utilización de dichos datos, y obtener el máximo valor de una economía de datos de salud».

Además, enfatiza, supone una «gran oportunidad» para la protección de la salud, los responsables sanitarios y la investigación y desarrollo de medicamentos o productos sanitarios, por lo que un texto adecuado y una rápida implementación, serán las principales fortalezas para mejorar la atención sanitaria en los próximos años.

«La consecución de una interoperabilidad plena que permita la adecuada circulación de los datos será un elemento clave, aunque esta deberá estar en equilibrio con el mantenimiento de la idiosincrasia y la gestión específicas de cada sistema sanitario», ha enfatizado Sevilla.

Del mismo modo, Keijzer ha explicado que actualmente los estados miembros se encuentran en diferentes velocidades de digitalización, los médicos y otros profesionales de la salud tienen diferentes habilidades digitales y las personas tienen diferentes actitudes hacia el intercambio de datos de salud.

También ha expuesto que las asociaciones médicas nacionales deben estar implicadas en este proceso para asegurar que es apropiado para los profesionales de la Medicina. «Es importante velar por el cumplimiento de los requisitos éticos en relación con el uso secundario de los datos de salud», como el deber de obtener el consentimiento del paciente o de involucrar a los comités de ética. Además, la economía de datos no debe conducir a un acceso desigual a la atención médica, pues no debe recaer ningún efecto perjudicial o discriminatorio en la atención médica sobre aquellos pacientes que no estén dispuestos a compartir datos de salud», ha dicho.

Finalmente, el presidente del CPME ha explicado que la clave pasa por «un alto grado de interoperabilidad semántica, legal y técnica». Por ello, enfatiza, los estados miembros deberían considerar la penalización de ciertas conductas como la reidentificación o divulgación de datos personales que han sido desidentificados en un uso secundario. Del mismo modo, ha destacado que la aplicación de estas tecnologías a la práctica clínica «es un tema de altísima importancia».

«Desde Europa intentamos llevar a cabo proyectos reales para personas reales. La práctica de la medicina moderna genera, necesita y utiliza datos, y para ello, necesitamos obtener la información y convertirla en conocimiento», ha expuesto el profesor.

De acuerdo con Papalois, el problema con el ‘Big Data’ no es la información por si misma, sino quién y cómo la utiliza. «No se trata solo de aprender prácticas y conocimientos, sino actitudes y comportamiento de poner por delante las necesidades de los pacientes», ha zanjado.