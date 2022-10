Síndrome del agotamiento amoroso: descubre si lo estás viviendo

El burnout amoroso o síndrome del agotamiento amoroso suele ser más frecuente entre parejas que hace años que conviven. Normalmente se vuelven más frágiles al estar expuestas a situaciones altamente estresantes en las que tienen que conciliar el cuidado de su familia con las exigentes obligaciones laborales, el cuidado de otras personas o las tareas domésticas.

¿Qué es el síndrome del agotamiento amoroso?

Según Psicopartner, trasladado a la pareja, este desgaste extremo prolongado se ha bautizado como “burnout amoroso”, un síndrome muy común que sufren muchas relaciones.

Los síntomas principales son fatiga y agotamiento, falta de sueño, frustración… además se culpa a las personas de alrededor. Quienes lo sufren prefieren aislarse y renunciar a la vida social, se sienten solos, sufren ataques de ansiedad…

Las causas son muchas, pero podría darse por la falta de confianza en uno mismo. La sensación de fracaso en la pareja puede llevar a que cada uno se cuestione su capacidad de amar y ser amado.

¿Qué hacer?

Desde Psicopartner tienen claro que cuando una relación comienza lo hace con las expectativas de ambos flotando sobre la pareja; pero la vida siempre tiene otros planes. Esas expectativas pueden cambiar con el tiempo e ir en direcciones opuestas.

Además, la sociedad ha experimentado un cambio muy brusco en cuanto a las maneras de ver la vida y los valores de cada individuo. Por eso el modelo de pareja también ha ido cambiando.

Para arreglarlo o que la cosa no vaya a más, los expertos nos dan consejos, como hablar sobre esta situación. Puede ser que el emisor no sepa expresarse con claridad o que el receptor no sepa escuchar, normalmente es una mezcla de los dos y la clave está en asumir que ambos tienen parte de responsabilidad.

Además, es importante que cada miembro de la pareja tenga tiempo para hacer las actividades que le gustan sin interrupciones.

Existen tratamientos psicológicos eficaces que ayudan a que la pareja pueda identificar cuáles son las áreas en las que no funcionan satisfactoriamente y todo ello debe trabajarse conjuntamente para darse otra oportunidad. Aunque uno crea que está todo perdido, en realidad no es así, y puede ser una falta de desconfianza que se recupera.

Lo que está claro es que la personas que tienen este síndrome debe ponerse alerta, dejarse ayudar y aconsejar, y ver que hay un problema que puede ser individual, de dos o bien colectivo que puede superarse.