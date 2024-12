Fact checked

El Centro Nacional de Epidemiología (CNE), adscrito al El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha publicado recientemente el último informe sobre la Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España. Los datos del informe señalan las infecciones de transmisión sexual (ITS) no dejaron de crecer en España el año pasado y continúan con la misma tónica de crecimiento de los últimos años.

Las ITS siguen disparadas en España, tal y como se constata en el último informe de Vigilancia Epidemiológica de las ITS, publicado por el Instituto de Salud Carlos III que analiza los datos obtenidos entre 2021 y 2023. Los expertos del CNE constatan que desde el inicio de la década de 2000 se observa un aumento en la incidencia de infecciones de ITS como la gonorrea, la sífilis y la clamidia, especialmente en hombres jóvenes, aunque la edad varía un poco en función del tipo de enfermedad adquirida., Según el informe, entre 2021 y 2023 la infección gonocócica creció un 42,6% y la sífilis un 24,1%. Por su parte, la clamidia ha subido en un 20,7% anual entre 2016 y 2023.

Según el informe «Diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en adultos, niños y adolescentes» del Ministerio de Sanidad publicado el pasado mes de noviembre, las infecciones de transmisión sexual (ITS) se caracterizan porque su principal modalidad de adquisición es a través de la vía sexual, describiéndose más de treinta agentes causales diferentes entre bacterias, virus y parásitos. «Su elevada morbilidad y la posibilidad de producir secuelas, tanto a medio como a largo plazo, consumen importantes recursos sanitarios y humanos ya que los costes socioeconómicos de estas infecciones figuran entre las diez principales razones o motivos de consulta», declaran sus expertos.

El año pasado se detectaron 34.401 casos de infección gonocócica (gonorrea), casi 9.000 más que el año previo. Esta infección suele aparecer con sensación de ardor al orinar y una secreción blanca amarillenta por el pene. La sintomatología en las mujeres se asemeja a la de una infección urinaria: ardor al orinar, relaciones sexuales dolorosas, dolor intenso en la parte baja del abdomen, por lo que es mucho más difícil que pase desapercibida. Es más prevalente en hombres, con un total del 80% de los casos detectados y la edad mediana de padecerla es de 32 años.

El informe del CNE también señala que comparar las tasas de incidencia entre comunidades autónomas resulta complicado debido a las diferencias en sus sistemas de vigilancia. Aunque todas las regiones disponen de declaración individualizada de casos, es fundamental optimizar la calidad de los datos, en particular respecto al modo de transmisión.

Estrategias de prevención

Según las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), comprender las infraestructuras destinadas a la atención de las ITS es esencial para establecer estrategias efectivas de prevención y control a nivel estatal. Aunque los recursos sanitarios han sido planificados en otras áreas, sus investigadores indican que no se ha hecho de manera sistemática en la atención a ITS.

En España, la introducción en 2017 de la prueba rápida de autodiagnóstico de VIH , ha facilitado su expansión por todo el territorio nacional, especialmente en entornos comunitarios que permiten llegar a poblaciones vulnerables. Sin embargo, mientras la utilidad de estas pruebas para el VIH está demostrada, las pruebas rápidas para otras ITS aún carecen de suficiente implementación y evidencia.

La prevención y tratamiento de ITS en España se realiza desde distintos niveles asistenciales, con atención primaria como puerta de entrada y especialidades como dermatología, ginecología, urología y medicina interna desempeñando un papel transversal. Además, existen centros y consultas monográficas de ITS en algunas comunidades autónomas, así como dispositivos gestionados por distintas ONG y una gran red de entidades privadas.

El Plan de Prevención y Control del VIH e ITS (2021-2030) incluye por primera vez un abordaje específico de estas infecciones con acciones concretas. No obstante, el conocimiento de la red asistencial a nivel estatal sigue siendo limitado, y este informe busca caracterizar los centros especializados y las consultas dedicadas a ITS en todo el territorio español.