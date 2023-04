Si siempre que te duele algo tomas paracetamol, este médico tiene una seria advertencia

Fact checked

Sabemos que hay determinados medicamentos que necesitamos cuando nos duele la cabeza, tenemos fiebre y nos duele el cuerpo. Quizás en este tiempo de covid, gripes y otros hay quienes han abusado algo de algunos fármacos. Este médico tiene una seria advertencia si tomas siempre paracetamol.

No es la primera vez que se habla que diversos fármacos como el paracetamol o el ibuprofeno, consumidos en demasía, podrían tener algunas consecuencias, a la larga, en la salud.

Este médico tiene una seria advertencia con el paracetamol

Como sabemos, el paracetamol presenta propiedades analgésicas y antipiréticas, y por esto es usado por millones de personas a diario.

Pero, abusar de él, no es la mejor opción. Lo dicen diversos estudios. Por ejemplo, el publicado en 2015, en la revista Annals of the Rheumatic Diseases, donde se concluye que las personas que hacen un uso bastante rutinario del paracetamol tienen un 63 % más de probabilidades de morir de forma inesperada, y también se pone de manifiesto que el riesgo de sufrir infartos o ictus también aumenta en un 68 %.

Cefalea de rebote

A ello también se añade aquello que se conoce como cefalea de rebote. Es el abuso de algunos medicamentos clásicos como los citados: ibuprofeno o paracetamol. Las reacciones adversas son casi inevitables si se utilizan más de 15 días seguidos sin razón.

El cuerpo se convierte en adicto al fármaco y cuando no hacemos uso de él, aunque sea por un día, es cuando sale esta llamada cefalea de rebote, que es cuando el paciente cree que debe seguir tomando este fármaco cuando en realidad no lo necesita.

Por esto sale un dolor de cabeza que surge por estos fármacos que, paradójicamente, son los que usan para paliar ello. Concretamente, sale si tomamos este medicamento unos 15 días (algo excesivo para la mayoría de profesionales, tanto en este como en otros fármacos de este tipo) y luego frenamos de golpe. Verás como entonces surge esta llamada cefalea.

Esto no tiene nada que ver con los fármacos que se recomiendan para diversas dolencias, y problemas crónicos durante años. pues hay personas que deben tomarse medicamentos de por vida.

Si tienes dudas, hay que consultar al médico para saber cuánto tiempo puede tomar paracetamol o bien medicamentos similares. Si nos duele un poco la cabeza, no sirve tener que tomar de inmediato un fármaco como si fuera algo de costumbre. No hay que automedicarnos tampoco.