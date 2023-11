Los secretos sobre cómo convivir con personas agresivas

Fact checked

La violencia en la pareja y en otras relaciones sociales es más común de lo que imaginamos, y si te toca pasar por estas situaciones seguramente querrás saber cómo convivir con personas agresivas y de qué forma puedes y deberías tratar a este tipo de personas.

El problema de los violentos con su entorno es que acaban destruyendo la salud psicológica de quienes les rodean. Lamentablemente, no sólo son incapaces de estar tranquilos y felices sino que entristecen la vida de quienes les acompañan. Aprender cuáles son los modos de sobrellevar esas circunstancias es clave para poder ayudarles sin sufrir las consecuencias.

Cómo convivir con personas agresivas

Lo primero es poder identificarles y no cometer un error en el camino. Quienes son agresivos suelen tener conductas soberbias, sarcásticas e incluso menospreciar a sus seres cercanos. Los pasivos agresivos no siempre llaman la atención, pero tienden a mostrar y naturalizar conductas hirientes. Su comportamiento no es muy normal y les cuesta mantener interacciones sociales.

Por otro lado, si tienes la convicción de que estás junto a alguien violento, debes saber que ponerle límites no es una cosa fácil. Sobre todo cuando ejercen poder sobre ti. Puede ser en la pareja, pero asimismo en cuando se trata de amigos, entornos laborales, etc. Independientemente de lo que te una a él o ella, deberás desarrollar estrategias para no acabar herido por sus maneras.

Tácticas para sobrevivir a alguien pasivo agresivo

Abre el diálogo

Una vez identificado este patrón, debes dejarle en claro a la persona que eres consciente de su violencia y que pueden hablar este tema cuando lo considere oportuno. Es probable que al principio niegue cualquier arrebato de agresión -incluso siendo violento-, aunque lo que se busca es explicarle que no te vas a doblegar tan fácilmente y que está haciendo algo que no es correcto.

Mantén la calma

Lo peor que puedes hacer es enfrentar la violencia con más violencia. Eso sólo empeorará la situación y no habrá estrategias válidas para recomponer la relación en el futuro. Espera a estar en calma para enfrentar a la persona violenta. Si no confías plenamente en su reacción, debes aguardar a estar en un espacio público donde tengas la certeza de que no podrá escalar en el nivel de agresión.

Aléjate si hace falta

No siempre es sencillo, pero la distancia puede ser el mejor remedio si ese ser querido está maltratándote constantemente. Comienza a dejarle sólo cuando quiera imponer su punto de vista a toda costa, y deja de amoldarte a todos sus planes.

Pon límites y respétalos

Procura establecer límites y respetarlos a largo plazo. Quien te agrede debe saber que puede llegar hasta cierto punto y luego deberá atenerse a una respuesta de tu parte. La consistencia es clave para que te tomen en serio y no puedan avanzar sobre ti.

Piensa que estas personas pueden actuar de igual manera con muchas otras, entonces el problema no eres tú, si no ellos. Defenderse y resguardarte de tales prototipos es siempre algo clave.

Conclusiones

Lidiar con alguien agresivo es difícil. Uno muchas veces no sabe con qué actitud pueden sorprendernos y hay que estar bien preparados para responder a la altura de los acontecimientos. Si nada de lo anterior basta, una consulta con el psicólogo sería seguramente una ayuda adicional. Si además puedes convencer a tu pareja o tu amigo de asistir, contribuirás a su recuperación.

Otra posibilidad es comentarlo con conocidos en común. Si pueden abordarle entre varias víctimas, los resultados serán mejores. Aclarado esto, es esencial alejarte de aquel violento que no muestra ningún interés en abandonar estas conductas nefastas.