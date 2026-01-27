Un proyecto pionero en el País Vasco logra reducir la obesidad infantil a través de un juego con 13 misiones

Fact checked

En el País Vasco, el servicio de salud (Osakidetza) ha puesto en marcha un proyecto pionero que combina la atención clínica con la gamificación. Esta iniciativa busca reducir las cifras de obesidad infantil mediante una herramienta digital que involucra a toda la familia en el cambio de hábitos.

Se trata de una propuesta integral que transforma las consultas de pediatría habituales. Gracias a un enfoque de juego con misiones, los pacientes pediátricos se convierten en protagonistas de su propia recuperación al emplear un sistema diseñado específicamente para educar en salud mientras se divierten.

¿Cómo funciona este videojuego de 13 misiones para transformar hábitos?

La respuesta a este desafío sanitario se llama El Viaje de Mangols. Este programa de tratamiento consiste en una aplicación de eHealth que guía a niños y niñas de entre 7 y 14 años a través de un recorrido virtual compuesto por 13 misiones. El objetivo principal no es solo entretener, sino empoderar a las familias para que se conviertan en expertas en vida saludable.

El juego requiere que los usuarios cumplan retos en el mundo real relacionados con la alimentación y el ejercicio para avanzar. La narrativa sitúa al usuario en un viaje alrededor del mundo donde visita lugares icónicos. El trayecto se divide en cinco niveles de conocimiento que agrupan las diferentes etapas.

Isla de Pascua y Japón se enfocan en la transformación personal y el ejercicio físico.

se enfocan en la transformación personal y el ejercicio físico. Machu Picchu y Egipto enseñan sobre los tipos de alimentos y la importancia de realizar cinco comidas al día.

enseñan sobre los tipos de alimentos y la importancia de realizar cinco comidas al día. Tanzania y Antártida se centran en el desayuno, el almuerzo y la merienda.

se centran en el desayuno, el almuerzo y la merienda. Nueva Zelanda, India y China dedican sus misiones a comer en familia, evitar la televisión durante las cenas y probar nuevos sabores.

dedican sus misiones a comer en familia, evitar la televisión durante las cenas y probar nuevos sabores. Rusia, Escandinavia y EE. UU. sirven para aprender a superar obstáculos, tener pensamiento crítico ante la publicidad y entender la comida rápida.

sirven para aprender a superar obstáculos, tener pensamiento crítico ante la publicidad y entender la comida rápida. La región mediterránea (País Vasco) marca la etapa final de evolución.

Al completar cada nivel, la familia acude a una consulta presencial con su pediatra o enfermera. Allí revisan los progresos y se refuerza la motivación para lograr que el tiempo médico sea mucho más efectivo.

Resultados en la lucha contra el sobrepeso en el País Vasco

Los datos recogidos por Osakidetza demuestran la eficacia de este sistema. Tras la implementación de este proyecto, se observó una disminución notable en los indicadores de masa corporal.

En el grupo de estudio, la cantidad de pacientes clasificados con obesidad se redujo en un 24 %, mientras que aquellos con normopeso pasaron de ser una minoría anecdótica a representar un grupo significativo. Además de las métricas de peso, los participantes mostraron una mejoría sustancial en su calidad de vida. El consumo de verduras y frutos secos aumentó, a la vez que disminuyó la ingesta de bebidas azucaradas y chucherías.

Paradójicamente, aunque se utiliza una pantalla para el tratamiento, el tiempo total de uso de dispositivos bajó drásticamente y aumentó la actividad física, ya que la aplicación tiene horarios restringidos con un bloqueo nocturno entre las 22.00 y las 7.00 horas y límites de tiempo de uso para evitar el ocio pasivo.

¿Cómo y dónde jugar este juego saludable con la familia?

Una particularidad de esta iniciativa desarrollada en el País Vasco es que los padres o tutores también juegan. Tienen su propio perfil representado por «Inuk», un dragón que acompaña al protagonista. La energía de este dragón depende de los avances que hagan los adultos, lo cual fomenta el trabajo en equipo.

Desde el punto de vista técnico, la herramienta se integra totalmente con la Historia Clínica Digital. Esto permite a los profesionales sanitarios monitorizar en tiempo real si las familias cumplen las 13 misiones, ver sus registros de actividad y adaptar las consultas a las necesidades reales del paciente.

Si te interesa conocer de cerca este juego saludable, tienes la posibilidad de descargar la aplicación en las tiendas oficiales. Encuéntrala disponible tanto en la App Store como en Google Play para empezar a cuidar la salud de los más pequeños desde hoy.