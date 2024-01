Próstata agrandada: así será el tratamiento médico al que se someterá el rey Carlos III

Fact checked

El rey Carlos III se someterá a un tratamiento hospitalario tras el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna (HPB) también conocida como agrandamiento de la próstata, y que afecta aproximadamente al 50% de los hombres entre los 51 y 60 años y hasta al 90% de los hombres mayores de 80 años.

La próstata es una glándula del sistema reproductor masculino que se encuentra justo debajo de la vejiga y que produce líquido que forma parte del semen. Esta patología se produce cuando la próstata se vuelve más grande de lo normal. Así, la HPB no es cáncer y no aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata.

El rey Carlos III acudirá al hospital la próxima semana para recibir tratamiento, como ha informado el Palacio de Buckingham. Al parecer, el monarca ha buscado tratamiento para una dolencia que sufren miles de hombres cada año. Aunque en ocasiones se puede atribuir a un cáncer, en este caso han advertido que es una condición «benigna». Carlos III, de 75 años, se someterá al tratamiento de una enfermedad donde los investigadores no están seguros de por qué la próstata sigue creciendo. Algunos creen que los cambios hormonales con el envejecimiento pueden hacer que la próstata se agrande.

Probabilidades de padecer este agrandamiento

Tener 40 años o más. La probabilidad de tener HPB aumenta a medida que envejece. Tiene familiares que han tenido HPB Tiene ciertas afecciones de salud como:

Obesidad

Enfermedad cardíaca y problemas circulatorios

Diabetes tipo 2

Disfunción eréctil No hace suficiente ejercicio



¿Cuáles son los síntomas?

Tener una necesidad frecuente o urgente de orinar

Despertarse muchas veces para orinar

Tener problemas con el flujo de orina, como:

Problemas para empezar a orinar

Flujo de orina débil, lento o que se detiene y comienza

Goteo después de orinar

Incontinencia urinaria

Sentir que no puede vaciar completamente la vejiga

Dolor después de la eyaculación o al orinar

Orina con un color u olor inusual

En algunos casos, en particular cuando los síntomas son leves, la HPB no requiere tratamiento. En el extremo opuesto, algunos hombres requieren intervención inmediata si no pueden orinar o si existe daño en el riñón/vejiga. Cuando es necesario el tratamiento, muchos hombres simplemente necesitan medicamento(s) en forma diaria(s). Si esto no funciona para tratar los síntomas por completo, o si hay signos de daños causados por la HPB, el médico puede recomendar la cirugía endoscópica mínimamente invasiva (sin «cortes» en el abdomen). O, en algunos casos, se podría recomendar la cirugía tradicional.

Tratamiento con medicamentos: la FDA ha aprobado varios medicamentos para aliviar los síntomas más comunes asociados con el agrandamiento de la próstata, incluyendo los medicamentos que inhiben la producción de la hormona DHT, y los medicamentos que relajan el músculo liso de la próstata y del cuello de la vejiga para mejorar el flujo de la orina.

Cirugías

En cuanto a las cirugías, se podrán llevar a cabo resecciones transuretral de la próstata (TURP, por sus siglas en inglés): el tratamiento quirúrgico más común o «estándar de oro» de la HPB, la TURP, involucra la inserción de un instrumento llamado resectoscopio a través de la uretra para extirpar el tejido que produce la obstrucción (casi como quitar el carozo de una manzana), ampliando de esta manera el canal.

Cirugía láser: cuando el procedimiento de la TURP se realiza con un láser, en lugar del raspado tradicional, los procedimientos son similares, pero llevan otros nombres, dependiendo del tipo de láser utilizado. Los mismos incluyen ablación con láser de Holmio (HoLAP, por sus siglas en inglés), PVP o láser de luz verde. El médico pasa el haz del láser a través de la uretra hasta la próstata y, a continuación, envía ráfagas de energía para vaporizar el tejido que obstruye la próstata.

Incisión transuretral de la próstata (TUIP, por sus siglas en inglés): en este procedimiento, el cirujano ensancha la uretra haciendo unas pequeñas incisiones en la glándula prostática y en el cuello de la vejiga, donde se une a la uretra.

Termoterapia transuretral por microondas (TUMT, por sus siglas en inglés): en la TUMT, un dispositivo envía microondas controladas por computadora a través de un catéter para calentar y destruir el exceso de tejido prostático.

Ablación transuretral con aguja (TUNA, por sus siglas en inglés): este abordaje mínimamente invasivo administra energía de radiofrecuencia baja a través dos agujas gemelas para destruir el tejido prostático y ampliar el canal urinario, lo cual puede mejorar el flujo de la orina.

Tratamiento con el sistema UroLift: este procedimiento mínimamente invasivo ensancha la uretra mediante la colocación de implantes diminutos que mantienen la próstata agrandada fuera del paso, mejorando así el flujo de la orina.

Ultrasonido enfocado de alta intensidad: el uso de las ondas de ultrasonido para destruir el tejido prostático es un campo de tratamiento nuevo y prometedor, que aún está en fase de ensayos clínicos en los Estados Unidos.

Cirugía abierta: para próstatas muy grandes, la TURP y la cirugía por láser pueden ser ineficaces. En la cirugía abierta, el cirujano hace una incisión externa y extirpa del interior de la glándula el tejido agrandado. No se extirpa la próstata entera, sino que se deja la capa externa o «cápsula» de la próstata, entre otros métodos.