Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha desaconsejado el uso generalizado de la doxiciclina como estrategia poblacional para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) bacterianas y recomienda que su empleo como profilaxis posexposición (doxi-PEP) se valore únicamente de forma individual, según el riesgo de infección y bajo criterio médico.

Esta recomendación figura en una nueva guía del ECDC que analiza el uso de este antibiótico del grupo de las tetraciclinas en un contexto de aumento sostenido de las ITS en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, donde en la última década se ha observado un incremento preocupante de casos, especialmente entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Sólo en 2023, las notificaciones crecieron un 16 % en clamidia, un 138 % en gonorrea y un 53 % en sífilis respecto a 2019.

El uso de doxi-PEP se está expandiendo entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en la UE/EEE, tanto mediante prescripción médica fuera de indicación como por autoconsumo. En este sentido, el ECDC indica que la doxi-PEP se ha convertido en una posible estrategia de prevención, que consiste en tomar una dosis única de 200 mg de doxiciclina en un plazo de 24 horas y, como máximo, 72 horas después de una relación sexual sin preservativo.

Ensayos clínicos

Además, los ensayos clínicos han demostrado que la doxi-PEP es eficaz para reducir la incidencia de clamidia y sífilis en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres transgénero con antecedentes de ITS. Sin embargo, es poco probable que la doxi-PEP reduzca eficazmente la incidencia de gonorrea en la mayoría de los entornos europeos, debido a los altos niveles preexistentes de resistencia a la tetraciclina en las cepas de Neisseria gonorrhoeae que circulan actualmente en la UE/EEE, que se registraron en un 58,4% en 2023.

Resistencia a antibióticos

La guía evalúa la evidencia actual sobre la eficacia de esta intervención junto con los posibles riesgos para la salud pública. Una de las principales preocupaciones planteadas es la posibilidad de que la doxi-PEP acelere el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos (RAM).

La evidencia sugiere que su uso generalizado podría aumentar la resistencia no solo de los patógenos causantes de ITS, sino también de otras bacterias, como Staphylococcus aureus, y organismos comensales (bacterias que viven de forma natural sobre o dentro del cuerpo sin causar daño) dentro del microbioma humano. Esto, advierte el ECDC, representa un riesgo tanto para los usuarios individuales como para la comunidad en general.

Por este motivo, el organismo europeo no recomienda la doxiciclina-PEP como intervención a nivel poblacional y aconseja que las decisiones respecto de su uso se tomen a nivel individual. «Si se implementa la doxi-PEP, esta debe centrarse principalmente en la prevención de la sífilis. Debe estar dirigida específicamente a los grupos con mayor riesgo de infección, en lugar de a la población en general», apunta la guía.

Además, subraya que la doxi-PEP no debe ser una medida aislada, sino que debe integrarse en una estrategia integral de salud sexual que incluya el acceso a pruebas periódicas, vacunación, prevención del VIH y servicios de notificación a las parejas. Además, se recomienda la reevaluación periódica de las necesidades individuales.

Por último, el ECDC recomienda informar a los usuarios sobre los beneficios y los posibles riesgos, incluyendo la incertidumbre sobre la seguridad a largo plazo y el posible desarrollo de resistencia a los antimicrobianos.