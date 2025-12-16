Fact checked

El Pleno del Senado ha aprobado este martes la reprobación de la ministra de Sanidad, Mónica García, a propuesta del PP, por su gestión del Estatuto Marco, su labor al frente del Ministerio y por la que consideran una «utilización partidista y sectaria» del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La iniciativa ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP. La senadora popular Rosa María Romero, encargada de defender la reprobación, ha denunciado el «caos alarmante» que, a su juicio, atraviesa la sanidad española, y ha criticado la «absoluta incapacidad» de la ministra para «gestionar y dar respuesta a los problemas del sistema sanitario».

«Mónica García ha hecho historia, sí, pero como la peor ministra de Sanidad que ha tenido España», ha afirmado Romero, quien ha acusado a la titular del Departamento de que, en sus dos años al frente del Ministerio, «no ha resuelto los desafíos existentes y ha creado problemas donde no los había».

Asimismo, la senadora del PP ha reclamado la retirada del Estatuto Marco presentado por Sanidad, al que ha calificado de «bodrio», y ha apostado por convocar el Foro Marco de Diálogo Social para sentarse con los profesionales y las comunidades autónomas y «empezar desde cero».

Romero ha asegurado que la iniciativa del PP busca también «defender a los sanitarios, a los pacientes y a la sanidad pública». «La sanidad no se gobierna utilizando un Ministerio para que Mónica García haga su campaña electoral en Madrid. Eso es intolerable. Se gobierna escuchando a quienes salvan vidas todos los días», ha reprochado.

«Por responsabilidad política, por dignidad institucional y porque está en juego la salud, el bien más preciado de los ciudadanos, pedimos su reprobación por su incompetencia manifiesta, por su desprecio a los profesionales y porque ha fallado a quienes más necesitan un Ministerio de Sanidad a la altura», ha concluido.

«No es un texto propositivo»

El senador del PP Enrique Ruiz Escudero ha adelantado el rechazo de su grupo a ambas enmiendas al considerar que el objetivo de la iniciativa es exigir responsabilidades políticas a Mónica García por su gestión al frente del Ministerio de Sanidad.

«No es un texto propositivo ni un debate genérico sobre el sistema sanitario, sino una iniciativa de control parlamentario para exigir responsabilidades a quien, en dos años, ha demostrado una incapacidad manifiesta para gestionar y coordinar el Sistema Nacional de Salud», ha explicado.

Ruiz Escudero ha añadido que las enmiendas intentan «diluir» la responsabilidad de la ministra y convertir la reprobación en un «listado de intenciones», desplazando «el foco del debate».

«Por lo tanto, creemos que hay que hacer una valoración concreta de la gestión y mantener una posición política clara: reprobar a la ministra Mónica García», ha concluido.