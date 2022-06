Como parte base del cuerpo humano, las piernas son fundamentales para que nos sintamos bien con nosotros mismos, para que podamos realizar todas las actividades que van surgiendo cada día, sin percibir dolores ni tampoco sufrir lesiones que podrían interrumpir la demandante rutina actual. Estos son los ejercicios más eficaces para tener piernas firmes.

Claro que, para que esto pase, tendremos que dedicarle un rato cada día a mantenerlas en buen estado, trabajándolas mediante una serie de ejercicios para piernas fuertes y firmes, que no necesariamente nos obligarán a ir al gimnasio, pero sí a entrenar con cierta regularidad.

Ejercicios más eficaces para tener piernas firmes

Estirar

La importancia de estirar es clave. No solamente para las piernas sino para todo el cuerpo. De esta manera, conseguiremos ponernos a punto para realizar el ejercicio más intenso. Los estiramientos de piernas son factibles para fortalecer esta zona, y de paso, tonificar los músculos.

Si bien no producen aumento de masa muscular como tal, los estiramientos le dan potencia a cada músculo que pongamos a trabajar de esta manera, impidiendo que padezcas las clásicas agujetas. Además, notarás que tienes una mayor elasticidad, y eso hará que te estés mucho más ágil, puedas realizar otras prácticas.

Running

Correr, hacer running… al final es lo mismo. Pero resulta ser una disciplina realmente valida y destacada para que las piernas no estén flácidas y poder ganar la fuerza que necesitan. Esta claro que si no has practicado nunca running es mejor que te lo tomes con calma. Y verás resultados pasados un tiempo, pero será fantásticos. Empieza a correr por tu barrio, luego ve a parques y también elige las cintas del gimnasio si lo prefieres.

Elevaciones

Con determinados ejercicios de fitness y pilates se suelen realizar siempre elevaciones. Y es una de las mejores formas para que las piernas permanezcan fuertes y cada vez más firmes. Se pueden hacer de muchas maneras, cara abajo, cara arriba tumbándonos en el suelo. Al principio puede costar, pero con el tiempo es un ejercicio que se hace casi solo y que permite incrementar el número de elevaciones a medida que pasan las semanas. ¡Conseguirás unas piernas 10!

Si insistes con estos movimientos varias veces a la semana, al cabo de pocos meses comenzarás a notar cambios importantes ya no sólo en la respuesta de tu tren inferior, sino incluso en la fisonomía de tus piernas, que lentamente irán mostrando una masa muscular más densa y mejor definida.

Sentadillas

El principal desplazamiento muscular a modo de entrenamiento que tenemos para piernas es éste. Involucrando la mayor parte de los músculos de la zona inferior del cuerpo, con repeticiones entre 15 y 20 movimientos, vas a fortalecer los grupos fundamentales que nos permiten andar. Recuerda mantener la espalda recta y las piernas semiflexionadas para evitar lesionarte.

Escaleras

Si vives en un piso elevado y puedes optar entre el ascensor y las escaleras, trata de hacerlo a pie. Este movimiento es un ejercicio perfecto para ganar fuerza, y cada vez te costará menos hacerlo. Por supuesto, si no tienes una escalera cerca, puedes comprar un step y hacerlo en suelo plano.