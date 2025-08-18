Vox exige a Illa un debate monográfico para desmontar su «gran mentira» en Sanidad

Vox reclama explicaciones al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la sanidad en Cataluña. Por ello, la formación presidida por Santiago Abascal exigirá un debate monográfico para el mes de septiembre, con el principal objetivo de «desmontar» el principal lema de Illa de gobernar «para la gente» mientras los ciudadanos tienen que esperar meses para que les atienda un especialista médico.

El partido conservador requiere explicaciones sobre la cantidad destinada por cada ciudadano para sanidad. Las cifras se colocan en 1.442 euros por catalán y desde Vox se reclama un aumento para paliar las carencias con las que se encuentran los habitantes de esta región a la hora de concretar una cita médica.

Fuentes de Vox aseguran que se busca «desmontar la gran mentira del lema de Illa», así como «desenmascarar» al actual presidente de la Generalitat, quien presume de gestión y de contar con «el Gobierno de la gente» pero, mientras despilfarra dinero para las organizaciones separatistas, sindicatos o para TV3, la cadena de televisión pública de Cataluña, se muestra incapaz de disminuir el exagerado tiempo de espera para que un especialista atienda a los ciudadanos en consulta médica.

«No les falta de nada», denuncia Vox sobre los mencionados sindicatos, TV3 o el independentismo, al tiempo que anuncian la petición de un debate monográfico en el que Salvador Illa dé explicaciones claras sobre la situación de la sanidad en Cataluña.

Además, desde la formación verde exigirán también un plan de reducción de gasto superfluo urgente, que Vox busca que vaya de la mano de la consideración prioritaria de la sanidad, la educación y la seguridad en Cataluña.

Madrid ‘barre’ a Cataluña

El ritmo de aportación de Cataluña al Fondo de Garantía utilizado para igualar los servicios públicos en las regiones, caso de la sanidad o la educación, resulta ridículo en comparación de la contribución de la Comunidad de Madrid en este aspecto. La región presidida por Isabel Díaz Ayuso demuestra, con los datos recogidos en el último quinquenio publicado (2018-2023), aporta a esa caja común unas cifras que reflejan un aumento 14 veces superior al incremento de lo que ayuda Cataluña.

El Gobierno de Illa acusa de dumping fiscal a Madrid, justo cuando Pedro Sánchez ha dado a Cataluña el cupo catalán como permiso para negociar bilateralmente con la Administración central cuánto aporta para la solidaridad con el resto de regiones.

Según los datos de Hacienda, en 2018 Cataluña aportó una cifra de 1.508 millones, mientras que en 2023 los datos subieron apenas un 6%, hasta los 1.607 millones. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha pasado de aportar 4.039 millones de euros a este Fondo de Garantía en 2018 a una cantidad un 42% superior, de 5.747 millones en 2023.