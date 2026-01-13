Fact checked

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha sido especialmente dura al acusar este miércoles a la ministra de Sanidad, Mónica García, por haber generado «un guirigay» en torno al Estatuto Marco de los profesionales sanitarios y de enfrentar a la profesión para, posteriormente, «trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas» alegando que se trata de una competencia autonómica. A su juicio, se trata de «un acto de cobardía política» tras haber abierto un conflicto que ahora intenta eludir.

Matute se ha pronunciado así en respuesta a la carta remitida esta semana por la ministra a las comunidades autónomas para recabar su posicionamiento sobre las demandas de los sindicatos médicos del Comité de Huelga. «No puedes romper el juguete y luego meter los trozos en la habitación de otro para decir que es culpa suya», ha señalado la consejera en declaraciones a los medios desde la sede de la Consejería.

Profesionales de la salud

La responsable madrileña ha cargado duramente contra García, a la que ha definido como «un oxímoron con piernas» por, a su juicio, «cabalgar permanentemente en la contradicción». En este sentido, ha advertido de que no permitirá que las comunidades autónomas sean «utilizadas como instrumento de confrontación» en un conflicto que afecta directamente a «lo más valioso del sistema sanitario: sus profesionales».

Matute ha expresado su respaldo a los médicos y facultativos que han convocado huelga este miércoles y jueves para reclamar un Estatuto Marco propio. «Estoy del lado de los médicos; soy médico y me parece una vergüenza que se les haya excluido de la negociación», ha afirmado, al tiempo que ha criticado la falta de capacidad de diálogo del Ministerio con «una categoría profesional que sostiene el Sistema Nacional de Salud».

A su juicio, la gestión del conflicto está causando «un daño irreparable» al sistema sanitario y ha insistido en que es imprescindible escuchar a los médicos y recoger sus reivindicaciones. De lo contrario, ha advertido, el texto no saldrá adelante y derivará en «conflicto, caos y enfrentamiento», además de nuevas huelgas que perjudicarán tanto a pacientes como al sistema. En este punto, ha recordado que los anteriores paros supusieron un coste de cuatro millones de euros y afectaron a más de 30.000 personas en la región.

La consejera ha defendido la retirada del actual borrador del Ministerio y la apertura de una negociación «desde cero» para consensuar un nuevo Estatuto Marco con las comunidades autónomas, partiendo de un diagnóstico real del estado del Sistema Nacional de Salud. En este contexto, ha alertado de que en 2030 serán necesarios 45.000 médicos más, tanto para cubrir jubilaciones como para atender a una población cada vez más envejecida.

Matute también ha reclamado avanzar en la homologación de títulos de médicos extracomunitarios y ha criticado la gestión de la próxima convocatoria MIR, prevista para el 24 de enero, cuando todavía no se han publicado las listas definitivas. Asimismo, ha exigido la elaboración de una memoria que avale la viabilidad técnica, jurídica y económica del Estatuto, con la participación de Función Pública, Hacienda y el Ministerio de Trabajo.

Por último, ha reiterado su compromiso de trabajar para desbloquear la situación y ha vuelto a reclamar una mayor financiación sanitaria al Ministerio de Hacienda. «Yo expongo los problemas, pero también aporto soluciones», ha concluido, antes de acusar a la ministra de Sanidad de «incompetencia» para gestionar el conflicto.