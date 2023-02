La lista de alimentos altos en carbohidratos que debes conocer para no engordar

Fact checked

No es ningún secreto que los hidratos de carbono tienen mala prensa, y eso se debe a que muchas dietas actuales proponen directamente abandonarlos y consumir otro tipo de nutrientes, como proteínas y grasas de las «buenas». Sin embargo, hay muchos alimentos altos en carbohidratos que debes conocer para no engordar, y además son saludables.

La clave está en descartar los hidratos de carbono que no aportan nada y centrarnos en los carbohidratos complejos de alimentos saludables, de buena densidad nutricional y que no nos llevan a subir de peso.

Los alimentos altos en carbohidratos que debes saber para no engordar

Este tipo de alimentos son la principal fuente de energía para el organismo. Según los profesionales, deberíamos consumir unos 275 gramos de carbohidratos al día, representando éstos aproximadamente un 55% de la ingesta de calorías diaria, siempre sobre la base de una dieta de 2.000 klas.

De hecho, las dietas que prescinden de los hidratos de carbono, como las keto o las dietas paleolíticas, han sido relacionadas en los últimos años con el desarrollo de problemas de salud diversos a largo plazo, entre ellos enfermedades crónicas, sufrimiento de distintos tipos de cáncer y una esperanza de vida algo menor.

Pan integral

Elemento básico de todas las dietas, el pan integral no engorda como el pan común y también ofrece diferentes vitaminas del grupo B como la tiamina o B1, la riboflavina o B2, la piridoxina o B6 y la niacina, y minerales.

Pasta integral

Siguiendo con lo anterior, las pastas de origen integral son un aliado para incorporar carbohidratos en la semana. Comiéndolas dos o tres veces cada siete días, no sólo obtienes hidratos sino además hierro, calcio y cobre. Sumado a eso, este alimento es rico en fibra natural y ayuda a reducir el apetito y evitar el sobrepeso.

Peras y manzanas

Las frutas en general, y las peras y las manzanas en particular, son abundantes en fibra, vitaminas y carbohidratos. ¿Has escuchado alguna vez aquel dicho que dice «an apple a day keeps the doctor away»? Bien podríamos traducirlo como «una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía», y hay mucho de cierto en esto.

Avena

La avena es uno de los carbohidratos complejos más saciantes que existen, ideal para colaciones y desayunos. Baja el colesterol y la concentración de glucosa en la sangre, previene la diabetes, y protege numerosos órganos vitales como el cerebro y el corazón, por lo que no dejes de utilizarla a diario.