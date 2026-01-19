Fact checked

La inscripción al examen MIR 2026 es un trámite clave para miles de graduados en Medicina que aspiran a acceder a una plaza de Formación Sanitaria Especializada en el Sistema Nacional de Salud. El proceso depende del Ministerio de Sanidad y se rige por una convocatoria oficial publicada en el BOE, donde se fijan plazos, requisitos y el procedimiento de solicitud.

Para la convocatoria de 2026, Sanidad ha mantenido el sistema de inscripción telemática como vía principal, utilizando el modelo oficial 790 y la sede electrónica de Sanidad. Este sistema exige identificación digital y la aportación de diversa documentación académica, lo que obliga a los aspirantes a preparar con antelación todos los requisitos.

Conocer bien las fechas, los pasos para inscribirse y la documentación necesaria es fundamental para evitar errores que puedan dejar fuera del proceso a los candidatos. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de la inscripción al MIR 2026.

Plazo de inscripción para el MIR 2026

El plazo oficial de inscripción para el MIR 2026 se abrió del 1 al 12 de septiembre de 2025, ambos inclusive, según la convocatoria del Ministerio de Sanidad. Debido a incidencias técnicas en la plataforma electrónica por parte de Sanidad, el Ministerio amplió de forma excepcional el periodo de inscripción hasta el 18 de septiembre de 2026 para garantizar que todos los aspirantes pudieran completar el trámite.

Cómo apuntarse al MIR 2026

La inscripción debe realizarse preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Sanidad. El aspirante debe cumplimentar el modelo 790, abonar la tasa de examen y firmar electrónicamente la solicitud mediante certificado digital, sistema Cl@ve o firma electrónica. De forma excepcional, quienes no dispongan de medios electrónicos pueden presentar la solicitud en oficinas de registro habilitadas.

Qué documentación necesitas para apuntarte al MIR 2026

Para completar la inscripción es necesario aportar el modelo 790, el justificante del pago de la tasa correspondiente y la documentación académica exigida. Esto incluye el título universitario de Medicina o certificado supletorio, el expediente académico con nota media y, en el caso de titulados extranjeros, la homologación del título y la acreditación del nivel de español cuando sea requerida. Toda la documentación debe presentarse en formato digital si la solicitud se realiza de manera telemática.

El examen del día 24 de enero

El examen MIR es una prueba objetiva de carácter estatal que consiste en un cuestionario tipo test con preguntas de elección múltiple, centradas en los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la carrera de Medicina. Evalúa todas las áreas clínicas y básicas, con especial peso de las especialidades troncales, y se realiza el mismo día y a la misma hora en toda España. La nota final se obtiene combinando el resultado del examen con el expediente académico del aspirante, y el orden de puntuación determina la posibilidad de elegir plaza y especialidad.

Publicación de las notas

Las notas del examen MIR suelen publicarse de forma provisional unas semanas después de la realización de la prueba, una vez finalizado el proceso de corrección por parte del Ministerio de Sanidad. Tras esta publicación inicial, se abre un plazo para presentar reclamaciones, y posteriormente se hacen públicas las calificaciones definitivas junto con el número de orden de cada aspirante. Este orden es el que determina la elección de plaza, que habitualmente se celebra entre los meses de abril y mayo, antes de la incorporación de los nuevos residentes a los centros sanitarios.