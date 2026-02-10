La Fundación IDIS advierte de que limitar la colaboración público-privada de la sanidad puede perjudicar a los pacientes

Fact checked

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha advertido de que limitar la colaboración público-privada de la sanidad puede suponer un «obstáculo importante» para la accesibilidad y para la calidad de la atención sanitaria, con efectos negativos sobre los pacientes.

Así se ha mostrado la Fundación IDIS después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. La Fundación defiende que la colaboración público-privada en España permite aliviar las listas de espera y mejorar la eficiencia en la atención a los pacientes.

«La limitación de esta colaboración podría generar más dificultades en el acceso a los servicios, afectando negativamente a los pacientes y empeorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a las crecientes demandas», ha alertado en un comunicado.

Asimismo, la organización ha reiterado la aportación del sector a la propia sostenibilidad del sistema de salud, así como su firme compromiso con una colaboración público-privada «transparente y eficiente», con el objetivo de «garantizar la accesibilidad, la calidad y la mejor atención sanitaria posible en beneficio del paciente».

En este contexto, ha insistido en que la colaboración es una herramienta clave para mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario, «siempre con el objetivo de ofrecer soluciones concretas y eficaces a los retos que enfrenta la sanidad», ha agregado. Por tanto, considera que es clave un marco de relación consensuado entre sector público y privado, en el que la transparencia y la rendición de cuentas sean principios fundamentales.

La Fundación señala que seguirá trabajando activamente para asegurar todas las herramientas que son clave para la sostenibilidad y la mejora del sistema sanitario, «entre las que se encuentra la colaboración público-privada». En este punto, indica que cualquier reforma o modificación debe estar basada en criterios que favorezcan a los pacientes y que «no pongan en peligro la accesibilidad o la eficiencia del sistema».

«La limitación de la colaboración público-privada sin un análisis adecuado puede perjudicar la eficiencia y generar más problemas en el sistema público, afectando así a la calidad asistencial», ha avisado.

La Fundación IDIS considera que es importante y necesario contar con prácticas de gestión de los recursos de la administración pública que permitan incrementar la productividad y la eficiencia, con el objetivo de cumplir con los desafíos sanitarios y los objetivos de salud de nuestra sociedad.

«A medida que crecen las demandas asistenciales y la complejidad clínica, resulta fundamental aprovechar todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, para garantizar un sistema sanitario robusto y sostenible, en beneficio de los pacientes», ha finalizado.