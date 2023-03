Europa da el visto bueno a la vacuna española de Hipra y la recomienda como dosis de refuerzo

Con varios meses de retraso, pero con la perspectiva de haber creado una vacuna que combate plenamente el Covid, el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha aprobado definitivamente la vacuna contra el covid de Hipra. Las autoridades europeas han confirmado que la vacuna «dispone de datos suficientemente sólidos sobre calidad, seguridad e inmunogenicidad para su comercialización en la UE. Los beneficios de Bimerva superan sus riesgos», ha esgrimido la agencia.

La vicepresidenta ejecutiva y directora de I+D y Registros de Hipra, Elia Torroella, ha destacado este jueves que la vacuna española contra la covid es «de nueva generación» y responde a las necesidades actuales ante la pandemia.

Torroella, que ha ejercido de portavoz de la compañía tras el visto bueno europeo a la vacuna Bimervax contra la covid-19, ha calificado el día de «muy especial y emotivo» para todo el equipo de estos laboratorios afincados en Amer (Girona), después de que el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya recomendado la aprobación de Bimervax.

EMA recommends authorising HIPRA’s #COVID19vaccine: Bimervax 💉, as a booster in people aged 16 and above.

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 30, 2023