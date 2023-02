Esto es lo que tienes que dejar de comer si no quieres tener demencia

Fact checked

Son varios los factores que pueden actuar como disparadores de trastornos asociados a las funciones cerebrales. Aunque muchas personas lo ignoran, incluso la dieta tiene una incidencia directa en este tipo de problemáticas. Veamos entonces lo que tienes que dejar de comer si no quieres tener demencia.

Es clave ser conscientes de que todo lo que consumimos afecta a nuestra calidad de vida. Una mala alimentación no sólo producirá problemas en los órganos digestivos y circulatorios sino que también acabará alterando las capacidades neuronales, por lo que es imprescindible adoptar una dieta equilibrada.

Lo que tienes que dejar de comer si no quieres tener demencia

Más allá de la genética y de otros parámetros específicos de cada voluntario, hay algunas conclusiones comunes.

Por ejemplo, que las personas que más alimentos ultraprocesados ingieren tienen una mayor probabilidad de sufrir pérdidas de memoria temporales o demencia. Cuanta más grasas y azúcares consumen, más elevado el riesgo.

Si no tienes claro aún qué opciones deberías evitar en tu dieta, la psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y autora de «This is your brain on food», Uma Naidoo, cita algunas en esta columna.

Alimentos fritos

Por muy sabrosos que sean, los alimentos fritos como las patatas dañan los vasos sanguíneos permanentemente. Con los años, ese deterioro impedirá que el cerebro sea capaz de procesar nueva e importante información.

Alimentos azucarados

Evidentemente no hablamos de los que tienen azúcares naturales, como las frutas, sino de los azúcares añadidos. El exceso de este componente reduce la plasticidad del hipocampo, la parte del cerebro que controla la memoria.

Bebidas alcohólicas en general

Es cierto que el impacto de un vaso de cerveza es menor que el de otra bebida con mayor grado alcohólico, pero tampoco es bueno. Beber más de 14 bebidas alcohólicas por semana aumenta el peligro de desarrollar demencia en la edad adulta.

Qué es la demencia

Clinica Mayo nombra que hablamos de un término que se utiliza para describir un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales y que son lo suficientemente graves como para interferir en tu vida diaria.

La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia progresiva en adultos mayores, pero también existen otras causas de demencia. Según la causa, algunos síntomas de demencia pueden ser reversibles.

La demencia es causada por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones en el cerebro. En función del área del cerebro dañada, la demencia puede tener un impacto diferente en las personas y provocar diferentes síntomas.