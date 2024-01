Fact checked

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) ha actualizado las recomendaciones de inmunización (calendario vacunal), en la infancia, adolescencia y en el embarazo, con la publicación del calendario de inmunizaciones para 2024. Estas recomendaciones tienen en cuenta la evidencia disponible sobre la efectividad, la eficiencia y la seguridad de las inmunizaciones, así como la epidemiología de las enfermedades inmunoprevenibles en nuestro país.

Para una información más exhaustiva sobre las recomendaciones de este año y su fundamento científico, este calendario de inmunizaciones de la AEP, se recomienda a pediatras, médicos de familia, personal de enfermería, obstetras, matronas, familiares de los niños y, en general, a todos aquellos interesados en una información actualizada sobre la vacunación en la edad pediátrica.

La AEP señala que su objetivo de promover la consecución de un calendario de inmunizaciones único, de forma que se mantenga el principio de igualdad en la prevención de la enfermedad y en la oferta de salud a la población. Asimismo, el comité considera que es necesario «un esfuerzo colectivo de todos los agentes sanitarios y políticos implicados en la toma de decisiones relacionadas con el calendario de inmunizaciones para los niños españoles» y ofrece su colaboración para la consecución de este «sensato objetivo», y en este sentido «nos felicitamos porque Sanidad haya consensuado un calendario común para toda la vida», propuesto por el Consejo Interterritorial del SNS en 2017, y reiterado en los años siguientes.

En este calendario, se recogen algunas reivindicaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP), como la incorporación de la vacunación antineumocócica y frente a la varicela, y la reducción de la edad de aplicación de la vacuna frente al papilomavirus humano a los 12 años, así como la pauta 2+1 para las vacunas hexavalentes y en 2019 la vacunación antimeningocócica tetravalente en los adolescentes hasta los 18 años de edad; en 2021 la vacunación frente al SARS-CoV-2 universal en los niños y adolescentes de 5 a 18 años de edad y en 2022 la ampliación de esta vacuna a grupos de riesgo entre 6 y 59 meses de edad.

En 2023 se han incorporado la vacunación frente al meningococo B en lactantes, la antigripal entre 6 y 59 meses de edad y la vacunación frente al VPH en chicos de 12 años y se ha cambiado la reomendación de vacunación frente la SARS-CoV-2 dejándola solo para grupos de riesgo de más de 6 meses de edad. Además, también a mediados de 2023 se ha incorporado el anticuerpo monoclonal frente al virus respiratorio sincitial (VRS), Nirsevimab, para lactantes menores de 6 meses y para grupos de riesgo hasta los 23 meses en casi todo el territorio español, como había recomendado la AEP en enero de 2023, siendo la primera sociedad científica mundial que lo hizo. Esto convierte al calendario español financiado como el más completo en todo el mundo.

«Sin embargo, aún quedan pendientes algunas peticiones, como la vacunación de la tosferina (Tdpa) en los adolescentes, la vacunación antirrotavirus (Castilla y León, Galicia y Murcia ya lo hacen) y la inmunización antimeningocócica con vacuna tetravalente (MenACWY), a los 4 y 12 meses de edad (Galicia ya lo hace y otras 8 comunidades lo hacen con la dosis de los 12 meses)». Por lo tanto, estiman que es deseable que se hiciera un esfuerzo económico, colectivo, por parte de todos, que permita la financiación de un calendario sistemático completo para los niños que viven en España, «igual que se ha realizado en 2023 con las 3 vacunas antes citadas y el anticuerpo monoclonal».

Calendario Vacunal 2024

Se mantienen, al inicio de cada apartado, los puntos clave de actuación con cada una de las vacunas. Este año, se mantienen los cambios de años pasados, ya que en la tabla de vacunas, estas se ordenan por edad de aplicación y se vuelve a insistir en las vacunas que aún no están incluidas en los calendarios de las comunidades autónomas.

La tabla sistemática mantiene la no discriminación entre financiadas y no financiadas porque la AEP considera que todas son inmunizaciones sistemáticas que deberían aplicarse a todos los niños y adolescentes.

Mantenimiento de la pauta de vacunación frente a difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis con vacunas hexavalentes, que también llevan la hepatitis B, con pauta 2+1 (2, 4 y 11 meses) que lleva aparejada la aplicación de una dosis de polio a los 6 años de edad para la cohorte que siga este esquema, preferentemente con DTPa (DTPa-VPI), aunque también sería válida la Tdpa+VPI.

También se insiste en que dada la duración limitada de la inmunidad frente a la tosferina, en la recomendación de la vacuna de carga estándar frente a difteria y tosferina (DTPa) o en su defecto de la de baja carga antigénica (Tdpa) a los 6 años, asociada a VPI, y que vaya seguida de otra dosis de Tdpa a los 12-14 años de edad.

Mantenimiento de la pauta de vacunación antineumocócica 2+1 con VNC15 (2, 4 y 11 meses) o con VNC20, cuando esté disponible, con una pauta 3+1, con reafirmación de que las vacunas que mejor se adaptan a las características epidemiológicas del momento actual de nuestro país son las de mayor número de serotipos. Recomendación de la introducción en calendario sistemático de la vacuna frente al rotavirus en lactantes.

Recomendación de la vacuna frente al meningococo B como sistemática en el lactante, en pauta 2+1 con inicio a los 2 meses de edad; es recomendable la coadministración de 4CMenB con todas las vacunas de los calendarios vacunales infantiles. No obstante, si no se desea coadministrarla (por parte de la familia o del profesional) se puede separar por el tiempo que se desee (no es deseable más de 1 o 2 semanas), pero tardaremos más en iniciar la protección.

Para el resto de edades la recomendación es de protección individual. La vacunación antigripal en todos los niños de 6 a 59 meses de edad, para su protección individual y evitar el contagio hacia otras personas de edades superiores.



Renovación de la pauta de vacunación frente a los meningococos A, C, W e Y, con un esquema (1+1+1) de una dosis a los 4 meses, otra a los 12 meses y otra a los 12-13 años de edad, con un rescate progresivo hasta los 18 años en los no vacunados con MenACWY. Para el resto de edades la recomendación es de protección individual.

Mantenimiento de la pauta de vacunación de triple vírica y varicela con 2 dosis, recomendando la vacuna tetravírica (SRPV) para la segunda dosis.

La vacunación frente al SARS-CoV-2 (XBB 1.5) en todos los niños y adolescentes que sean grupos de riesgo desde los 6 meses de edad. La vacunación con estas nuevas vacunas XBB.1.5 se recomiendan también como protección individual para todos los niños y adolescentes que lo deseen.

Se mantiene la recomendación del uso de nirsevimab (anticuerpo monoclonal frente al VRS) en lactantes menores de 6 meses y hasta los 2 años en los grupos de riesgo para esta enfermedad.



Por otra parte, se recomienda la vacuna del virus del papiloma humano en ambos sexos a los 10-12 años, porque la carga de la enfermedad neoplásica en el varón por este virus es también importante. Con preferencia de la VPH9 sobre la VPH2.