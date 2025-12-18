Fact checked

Un equipo multidisciplinar de investigadores con sede en Málaga ha dado un paso decisivo en la comprensión de las enfermedades hepáticas al confirmar el papel fundamental que desempeña el intestino en el desarrollo y la progresión del daño en el hígado. El estudio, desarrollado por especialistas del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima Plataforma Bionand), el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (HUVV), la Universidad de Málaga (UMA) y el Ciber de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), aporta una nueva visión sobre la conexión entre ambos órganos.

La investigación, liderada por el grupo de Hepatogastroenterología, Farmacología y Terapéutica Clínica Traslacional, analiza la estrecha relación funcional entre el intestino y el hígado, un eje biológico conocido como eje intestino-hígado. Según los investigadores, las alteraciones en la barrera intestinal y determinados mecanismos inmunológicos podrían influir de manera directa en la aparición y evolución de diversas patologías hepáticas.

Los resultados, publicados en la prestigiosa revista científica British Journal of Pharmacology, indican que procesos como la disfunción intestinal y la activación anómala del sistema inmunitario podrían ser comunes a distintos tipos de daño hepático. Entre ellos se incluyen el daño hepático inducido por fármacos, la hepatitis autoinmune y la hepatitis viral, enfermedades que hasta ahora se habían estudiado mayoritariamente de forma independiente.

Este hallazgo sugiere que, pese a tener orígenes distintos, estas patologías podrían compartir vías biológicas similares relacionadas con la respuesta inflamatoria y la permeabilidad intestinal. Comprender estos mecanismos comunes abre la puerta a una visión más integrada del daño hepático y a la posibilidad de identificar biomarcadores compartidos que ayuden a predecir la evolución de la enfermedad.

Los investigadores destacan que esta aproximación innovadora podría tener importantes implicaciones clínicas en el futuro. Profundizar en el papel del intestino permitiría no sólo mejorar el diagnóstico precoz de las enfermedades hepáticas, sino también explorar nuevas estrategias terapéuticas más precisas y personalizadas, dirigidas tanto al hígado como al sistema digestivo.

Con este trabajo, el equipo malagueño refuerza el papel de la investigación traslacional en la búsqueda de soluciones para patologías complejas y sitúa a Málaga como un referente en el estudio de las enfermedades hepáticas a nivel nacional e internacional.