Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El director del Instituto de Investigaciones del Sueño, Diego García-Borreguero, ha señalado que el «trastorno por trabajo a turnos» es una condición real con base científica y reconocida oficialmente, que incluso podría considerarse enfermedad profesional.

Según explica, trabajar en horarios rotatorios altera la calidad del sueño, haciéndolo más superficial y fragmentado, lo que impide una correcta recuperación del cerebro. Esto reduce el rendimiento y aumenta la probabilidad de cometer errores en el trabajo, una preocupación especialmente relevante en profesiones con alta responsabilidad.

«El índice de morbilidad de un trabajador a turnos a los 50 años es el mismo que el de otro trabajador sin turnos de 65 años, por lo que su esperanza de vida es menor», ha continuado, para añadir que estos empleados «tienen un 65 por ciento más de probabilidades de tener deterioro cognitivo, siete veces más posibilidades de padecer hipertensión arterial o cuatro veces más probabilidades de desarrollar una enfermedad coronaria».

En este sentido, ha expuesto que «las probabilidades de sufrir un ictus isquémico aumentan un 4% por cada cinco años trabajando por turnos». Además, es «un factor de riesgo para padecer cáncer», ya que existe «un 20-50% más de probabilidades de tener un cáncer de mama, un 25-35% más para el de próstata y un 11-25% más para el colorrectal», ha asegurado.

Fatiga

«La fatiga y la desincronización circadiana afectan a las disrupciones cognitivas, al sistema físico, al afectivo y a la calidad del rendimiento del servicio, siendo responsables del 21-27% de los accidentes laborales», ha declarado, por su parte, el catedrático de Psicología Diferencial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Francisco Díaz-Morales, quien ha agregado que la «asincronía» que supone vivir en desalineación del ritmo biológico hace que la persona se acostumbre «a determinados síntomas, como la somnolencia, lo que puede generar una falsa sensación de autoconfianza».

Todo en un contexto en el que, según se ha indicado en este evento celebrado en Madrid, en la sede de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), se calcula que unos dos millones de personas trabajan por turnos en España, mientras que, a nivel europeo, serían en torno al 20% de los profesionales en activo.

«Gestionar el riesgo de fatiga es un factor esencial para la seguridad que implica el compromiso y la responsabilidad de los reguladores, las compañías y los profesionales», ha apuntado, en relación con el sector que representa, el subdirector del Departamento Técnico de SEPLA, Ángel González. Este y el resto de ponentes han mostrado su apuesta por «avanzar hacia modelos de organización del trabajo que reduzcan los efectos negativos de la turnicidad».