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Según organismos internacionales, la hipertensión afecta al 32% de los adultos españoles de entre 30 y 79 años, una cifra que asciende al 38% en el caso de los hombres. Con motivo del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora cada 17 de mayo, expertos recuerdan la importancia de prestar atención a los cambios en el rendimiento sexual, ya que pueden ser uno de los principales indicadores de hipertensión y otros problemas cardiovasculares todavía no detectados.

La hipertensión es una de las enfermedades más comunes entre los pacientes con disfunción eréctil. Así lo reflejan datos que han analizado una muestra de más de 3.200 hombres diagnosticados con disfunción eréctil en España. Los resultados revelaron que el 41% de ellos presenta hipertensión: «Esta tendencia la vemos sobre todo en hombres mayores de 50 años que, cuando acuden a nuestras clínicas, nos cuentan que la disfunción eréctil ha aparecido de forma lenta y progresiva», explica el urólogo Óscar Briceño, de la sede de Boston Medical en Valencia.

Cuando la hipertensión afecta también a la vida sexual

La hipertensión arterial daña el revestimiento de los vasos sanguíneos y favorece que las arterias se endurezcan y se estrechen. Teniendo en cuenta que la erección depende de un flujo sanguíneo saludable hacia el pene, cualquier alteración en los vasos pequeños puede manifestarse primero en el desempeño sexual, incluso antes de que aparezcan síntomas de problemas cardiovasculares.

«La erección es un proceso complejo que combina factores emocionales y físicos, y su base mecánica depende de un sistema vascular saludable. Si la sangre no fluye correctamente debido al daño causado por la presión arterial alta, el desempeño sexual será uno de los primeros en verse comprometido», explica el doctor Briceño. Por este motivo, los expertos insisten en que el desempeño sexual puede actuar como una señal de alerta temprana sobre el estado de salud cardiovascular.

Un estudio realizado por esta clínica concluyó que los hombres con enfermedades cardiovasculares tienen casi el doble de probabilidades de sufrir disfunción eréctil. El trabajo, titulado Prevalencia de disfunción eréctil en pacientes con enfermedad coronaria, fue presentado recientemente en el 27º Congreso Internacional de Medicina Sexual, celebrado en Oporto, y en el Congreso de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Cartagena de Indias. «Consultar por disfunción eréctil también permite evaluar la salud del corazón y actuar a tiempo», añade Briceño.

Romper el tabú para detectar a tiempo

Por ello, se hace hincapié en adoptar un enfoque preventivo. A menudo, la salud sexual sigue abordándose únicamente desde la reproducción o el placer y continúa siendo un tema rodeado de tabúes y vergüenza.

Sin embargo, es importante ir más allá de ese enfoque cultural y recordar que la salud sexual también puede ofrecer información relevante sobre el estado general de salud y actuar como un indicador temprano de problemas cardiovasculares. Entenderla como una parte integral de la vida de las personas y abordarla con naturalidad y sin estigmas es clave para favorecer la prevención de enfermedades como la hipertensión.