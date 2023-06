Fact checked

La farmacia hospitalaria es un servicio especializado dentro de un hospital o centro de atención médica. Mientras que la farmacia hospitalaria de dispensación externa se refiere a la extensión de los servicios de la farmacia hospitalaria a pacientes que reciben tratamiento ambulatorio en el hospital. Estos pacientes pueden ser atendidos en consultas especializadas u otros entornos ambulatorios del hospital. Esta modalidad de la farmacia se encarga de la dispensación de medicamentos, el asesoramiento farmacéutico, la monitorización de la terapia farmacológica y la gestión de recetas, explica el Gerente del Departamento de Salud Valencia Dr. Peset, el Dr. Francisco Dolz.

Asimismo, otra de las modalidades farmacéuticas es la farmacia comunitaria, también conocida como oficina de farmacia o farmacia de atención primaria, es una entidad privada o pública que brinda servicios farmacéuticos a la comunidad en general, detalla el experto.

Las tres áreas farmacéuticas mencionadas se interrelacionan y pueden colaborar para brindar una atención integral a los pacientes. Pero, ¿cómo se aplica la farmacia conectada entre ellas? El doctor explica esta cuestión: «La farmacia conectada se refiere al uso de tecnologías de la información y la comunicación para establecer una conexión y colaboración entre diferentes entidades farmacéuticas, como la farmacia hospitalaria, la farmacia de dispensación externa y la farmacia comunitaria».

«La aplicación de la farmacia conectada requiere la implementación de sistemas de información interoperables y medidas de seguridad adecuadas para proteger la privacidad y confidencialidad de los datos de los pacientes. Necesariamente, implica una colaboración activa y una comunicación efectiva entre las diferentes entidades farmacéuticas para garantizar una atención farmacéutica integral y de calidad», detalla.

Pregunta- La tecnología está avanzando a pasos agigantados en todos los sectores sociales y, en el médico, no iba a ser menos ¿Cómo surge la necesidad de gestionar los medicamentos de los pacientes de forma telemática? ¿Qué vio el sector médico para dar este paso?

Respuesta- La necesidad de gestionar los medicamentos de los pacientes de forma telemática surge debido a varios factores y desafíos que enfrenta el sector médico. Algunos de los factores clave incluyen:

Mejora en la eficiencia: La tecnología telemática permite una gestión más eficiente al automatizar procesos, reducir la carga administrativa y mejorar la precisión de los registros. Mayor seguridad y adherencia: La falta de adherencia a los medicamentos recetados es un problema común que puede tener consecuencias negativas para la salud de los pacientes. La gestión telemática de medicamentos puede ayudar a mejorar la adherencia al proporcionar recordatorios automáticos, alertas de dosis y monitoreo remoto. Esto puede ayudar a prevenir errores en la toma de medicamentos y garantizar que los pacientes sigan el plan de tratamiento adecuado. Acceso a la información en tiempo real: La gestión telemática de medicamentos permite a los médicos y profesionales de la salud acceder a la información relevante sobre los medicamentos de los pacientes de forma rápida y precisa. Esto es especialmente útil en situaciones de emergencia, consultas virtuales o cuando los pacientes reciben atención de múltiples proveedores de salud. Al tener acceso a los registros médicos electrónicos y la lista de medicamentos actualizada, los médicos pueden tomar decisiones más informadas y ofrecer un mejor cuidado. Reducción de costos y errores: Al automatizar procesos y mejorar la precisión de la información, se minimiza el riesgo de errores en la prescripción, dispensación y administración de medicamentos.

El sector médico se ha dado cuenta de que la gestión telemática de medicamentos (farmacia conectada) ofrece una oportunidad para mejorar la eficiencia, la seguridad, la adherencia y la calidad del cuidado. La tecnología ofrece soluciones innovadoras para superar los desafíos asociados con la gestión tradicional de medicamentos y proporciona a los médicos y profesionales de la salud herramientas más poderosas para un cuidado óptimo a los pacientes.

P.- Este avance de automatización ¿ha provocado que el sistema de dispensación de medicamentos mejore? ¿Reduce costes? ¿Ahorra tiempo al farmacéutico?

R.- El avance de la automatización en el sistema de dispensación de medicamentos ha contribuido a mejorar significativamente este proceso. Algunos de los beneficios incluyen: Precisión y reducción de errores, eficiencia y ahorro de tiempo, reducción de costos y seguimiento y registros electrónicos. Así pues, la automatización en el sistema de dispensación de medicamentos ha demostrado mejorar la precisión, eficiencia y seguridad en este proceso. Si bien puede implicar una inversión inicial, a largo plazo puede reducir costos y ahorrar tiempo al farmacéutico, permitiéndoles enfocarse en tareas más valiosas para el cuidado del paciente.

P- ¿Qué pacientes pueden utilizar este sistema? ¿Todos? ¿O hay algunos que siguen necesitando la actualización de manera presencial?

R- El sistema de gestión telemática de medicamentos puede ser utilizado por la mayoría de los pacientes, pero existen ciertos casos en los que la actualización presencial aún puede ser necesaria. La viabilidad de utilizar este sistema depende de varios factores, como la disponibilidad de tecnología, la accesibilidad a Internet y las capacidades del paciente para utilizar los dispositivos electrónicos. En general, la gestión telemática de medicamentos es beneficiosa para muchos pacientes, pero es importante tener en cuenta que no todos los pacientes pueden depender exclusivamente de este sistema. La decisión de utilizarlo depende de la evaluación individual de cada paciente y la capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías, así como de las circunstancias específicas de cada situación médica.

P- ¿Cómo está afectando esta nueva forma de revisión de los medicamentos a los pacientes?

R-. La nueva forma de revisión de medicamentos a través de la gestión telemática está teniendo varios impactos en los pacientes. Estos impactos pueden variar dependiendo de diversos factores, como la comodidad con la tecnología, la accesibilidad a la atención médica y las necesidades individuales de cada paciente. Es importante tener en cuenta que la gestión telemática de medicamentos puede tener limitaciones y no reemplaza por completo la interacción personal con los profesionales de la salud. Algunos pacientes aún pueden necesitar consultas presenciales para una evaluación más completa, especialmente en situaciones más complejas o emergencias médicas. Sin embargo, en general, la gestión telemática de medicamentos ofrece ventajas significativas en términos de comodidad, adherencia al tratamiento y acceso a información relevante para los pacientes.

P- En el supuesto caso de que un medicamento haya dejado de fabricarse ¿Desde el centro de salud se puede introducir el genérico en la receta electrónica?

R- En el caso de que un medicamento deje de fabricarse o no esté disponible, el centro de salud tiene la capacidad de introducir el genérico o un medicamento alternativo en la receta electrónica. La receta electrónica permite a los médicos y profesionales de la salud realizar modificaciones y ajustes según sea necesario para adaptarse a cambios en la disponibilidad de medicamentos. Cuando un medicamento específico ya no está disponible, el médico puede evaluar alternativas terapéuticas y prescribir un medicamento genérico o un medicamento equivalente que cumpla con los mismos objetivos terapéuticos. En la receta electrónica, el médico puede especificar el nuevo medicamento, incluyendo el nombre genérico, la dosis y las instrucciones de uso correspondientes. La receta electrónica facilita este proceso, ya que permite una actualización rápida y precisa de la prescripción, y la información se transmite de manera electrónica a la farmacia correspondiente. Esto evita demoras en la dispensación y asegura que el paciente reciba el medicamento adecuado, incluso si el medicamento original ya no está disponible.

Es importante tener en cuenta que la sustitución de un medicamento específico por un genérico o un medicamento alternativo debe realizarse bajo la supervisión y la evaluación del médico, teniendo en cuenta las necesidades y las condiciones específicas de cada paciente.

P- ¿Qué ocurre con los errores de medicación? Con este sistema, ¿se gestionan de una manera más eficaz o todavía hay lagunas?

R- Algunas de las ventajas de la gestión telemática de medicamentos en la prevención de errores son las siguientes:

Verificación electrónica: La gestión telemática permite la verificación electrónica de las recetas y medicamentos, lo que reduce el riesgo de errores de interpretación manual o de transcripción. Acceso a información completa y actualizada: Los profesionales de la salud pueden acceder rápidamente a la información completa y actualizada sobre los medicamentos de los pacientes a través de registros electrónicos. Tener una visión completa del historial médico y de medicamentos de un paciente ayuda a evitar errores y a tomar decisiones más informadas. Recordatorios y alertas automáticas: Esto ayuda a mejorar la adherencia al tratamiento y a evitar errores de omisión o duplicación. Mejor comunicación entre profesionales de la salud: Esto permite una atención más coordinada y segura.

Lagunas o desafíos que pueden persistir:

Errores de entrada de datos: Errores tipográficos o de selección incorrecta pueden ocurrir, lo que puede llevar a problemas en la dispensación o administración de medicamentos. Limitaciones tecnológicas y capacitación Falta de integración entre sistemas: En algunos casos, la falta de interoperabilidad entre diferentes sistemas electrónicos puede dificultar la transferencia adecuada de información entre diferentes proveedores de atención médica y farmacias. Esto puede resultar en lagunas de información y posibles errores de medicación.

Aunque la gestión telemática de medicamentos ha mejorado significativamente la prevención y gestión de errores de medicación, es fundamental que los profesionales de la salud y los pacientes sigan siendo vigilantes y tomen precauciones adicionales para garantizar la seguridad y precisión en la prescripción, dispensación y administración de medicamentos.

P- ¿Qué problemas han surgido en los primeros meses de utilización por parte de los centros de salud?

R- Al inicio de utilización de la gestión telemática de medicamentos por parte de los centros de salud, es posible que hayan surgido algunos problemas y desafíos. Estos pueden variar según la infraestructura tecnológica, las políticas y los recursos disponibles en cada centro de salud. Algunos problemas fueron los siguientes:

Adaptación a nuevos sistemas Interoperabilidad y compatibilidad Problemas técnicos y de conectividad Resistencia o reticencia al cambio Preocupaciones de privacidad y seguridad de datos



Es importante destacar que estos problemas son comunes en la implementación de nuevas tecnologías en cualquier ámbito, y es probable que muchos de ellos se hayan abordado y resuelto a medida que los centros de salud ganan experiencia en el uso de la gestión telemática de medicamentos. La retroalimentación y el aprendizaje continuo son fundamentales para mejorar y superar los desafíos iniciales.

P- En cuanto al futuro de este avance médico, ¿cuáles son los principales retos?

R- El avance de la gestión telemática o conectada de medicamentos presenta un gran potencial en el ámbito médico, pero también enfrenta varios retos que deben abordarse en el futuro para garantizar su éxito y eficacia. Algunos de los principales retos son los siguientes:

Seguridad de los datos: La seguridad y protección de los datos de los pacientes es un desafío continuo en el ámbito de la gestión telemática de medicamentos. Es fundamental implementar medidas sólidas de seguridad y privacidad para proteger la información médica sensible y prevenir el acceso no autorizado o el mal uso de los datos. Interoperabilidad y estándares: La falta de interoperabilidad entre los diferentes sistemas y plataformas puede dificultar el intercambio fluido de información médica. Accesibilidad y equidad: Asegurar que la gestión telemática de medicamentos sea accesible para todos los pacientes, independientemente de su ubicación geográfica, nivel socioeconómico o habilidades tecnológicas, es un reto importante. Integración y colaboración: La gestión telemática de medicamentos debe integrarse de manera efectiva en los sistemas de atención médica existentes y fomentar la colaboración entre diferentes actores, como médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Aceptación y cambio cultural: Para una implantación exitosa de la gestión telemática de medicamentos requiere un cambio cultural en el ámbito de la atención médica. Es necesario promover una mentalidad de apertura hacia la tecnología y una actitud proactiva hacia la adopción de nuevos sistemas y procesos. Responsabilidad y ética: El uso de la tecnología en la gestión telemática de medicamentos plantea cuestiones éticas importantes, como la responsabilidad en la toma de decisiones, la privacidad de los datos y la equidad en el acceso.

Superar estos retos requerirá la colaboración de múltiples partes interesadas, incluidos los proveedores de atención médica, los desarrolladores de tecnología, los responsables políticos y los pacientes. Es un proceso continuo que requiere un enfoque holístico y adaptativo para aprovechar plenamente los beneficios de la gestión telemática (o conectada) del medicamento en el futuro.