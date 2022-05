Tras las elecciones celebradas el pasado 3 de abril donde se debatía la presidencia de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), las votaciones finalmente quedaron así, con un claro ganador:

Candidatura de D. Manuel Martínez del Peral Mayor: 814 votos

Candidatura de Dª. Rosalía Gozalo Corral: 790 votos

Candidatura de Dª Mercedes González Gomis: 552 votos

Candidatura de Dª. Luz María Sanz Díaz: 389 votos

De esta forma se postulaba Manuel Martínez del Peral Mayor como nuevo presidente del COFM. Para conocer cuáles serán sus próximos hitos, ahora ya como mandatario del Colegio, OKSALUD ha entrevistado al elegido:

PREGUNTA.- En su última entrevista con nosotros hizo referencia a la necesidad de una renovación en el Colegio Oficial Farmacéuticos de Madrid (COFM). ¿Cuáles son sus propuestas para llevar a cabo esa renovación?

RESPUESTA.- Son dos: una de carácter interno y otra de carácter externo; esta segunda dirigida al farmacéutico. La idea es crear un Colegio ágil y eficiente que redunde en el beneficio de los farmacéuticos y, por ende, siendo también mejor para los pacientes. Internamente queremos hacer una optimización de recursos y una reorganización.

P.- Uno de los retos que se plantea durante su presidencia es negociar un nuevo Concierto entre las farmacias y el Servicio Madrileño de Salud. ¿Cuáles son las propuestas de COFM?

R.- Los objetivos y propuestas que tiene COFM sobre el concierto son muy variadas, pero hay dos puntos fundamentales: conseguir concretar, definitivamente, con la Consejería los servicios profesionales farmacéuticos, aumentando así las funciones del profesional; y, en segundo lugar, asegurar el cobro de la prestación farmacéutica, como así ha venido ocurriendo durante todos estos años, algo que tiene gran importancia para el Colegio y para la farmacia.

P.- Un eje importante de su presidencia es la digitalización de la farmacia, creando la figura de un responsable de digitalización que coordinará esta acción dentro del Colegio, en la relación de la institución con el farmacéutico y facilitando a las farmacias herramientas que acerquen al paciente ¿Cómo afectarán esos cambios a los pacientes?

R.- Digitalizar la farmacia fomentará la cercanía, y no solo física, que es lo que da la capilaridad a la farmacia, sino también a nivel digital, que es lo que busca actualmente el paciente en todos los servicios que utiliza a diario. Tenemos que conseguir que no exista la barrera de entrada en las farmacias, como en cualquier otro servicio. Estas nuevas tecnologías dan una facilidad de acceso que no existía antes. La distancia física, por pequeña que sea, siempre existe y las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías nos obligan y nos dan la oportunidad de estar con el paciente en los dos ámbitos, el físico y el digital.

P.- Hay una gran parte de la población para la que la digitalización, lejos de ser una herramienta que acerca y ayuda, supone una enorme barrera. ¿Qué ocurrirá con esos pacientes que no manejan ordenadores o smartphones?

R.- Es verdad que hay gente que no va a tener ese acceso digital por edad, o por otros motivos, pero tenemos que pensar que las generaciones que vienen llegan muy digitalizadas. Y esa gente que no se digitaliza siempre va a tener esa farmacia cercana.

P.- ¿Cree que se está empezando a dar a los farmacéuticos la importancia y el reconocimiento que realmente tienen dentro de nuestro sistema?

R.- Sí, creo que los farmacéuticos estamos empezando a tener el reconocimiento que merecemos, pero tenemos que seguir trabajando en este aspecto, porque la pandemia nos ha puesto en el punto de mira. La sociedad y los pacientes han visto que reaccionamos como los auténticos profesionales sanitarios que somos y ahora tenemos que consolidar esa imagen, hacerla crecer y apoyarnos para establecer la farmacia del futuro.

P.- Encaminarse hacia la farmacia asistencial es otra de sus metas. ¿Cómo visualiza ese modelo de farmacia?

R.- Visualizamos una farmacia con múltiples servicios, que dé muchas opciones, tanto en el tratamiento como en la prevención de cara a preservar salud de los pacientes. Lo ideal es conseguir que una farmacia tenga una relación directa con el paciente para que este perciba el tratamiento como integral, obviamente teniendo siempre en cuenta que tiene que ser un servicio sostenible en el tiempo.

P.- Farmacia e industria, ¿Cómo se plantea este tandem?

R.- Es un tándem imprescindible. Desde el ámbito de la farmaindustria, que es de dónde nos llegan la mayoría de los medicamentos, es vital la buena relación, y no solo a nivel de farmacia comunitaria, sino también a nivel de farmacia hospitalaria, que es una de nuestras prioridades. Planteamos grandes retos como la dispensación de ciertos medicamentos de diagnóstico hospitalario en farmacia comunitaria, uno de los proyectos que más importancia puede tener en los próximos meses.

P.- ¿Cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo para el COFM?

R.- A corto plazo debemos cerrar bien la Ley de Farmacia que tenemos actualmente encima de la mesa, en trámite parlamentario con los grupos políticos, e introducir ciertas enmiendas para mejorarla, porque esta ley es fundamental para nosotros. Por otro lado, la negociación del concierto, que va a establecer las bases de la farmacia para los próximos años. A largo plazo, crear una institución ágil y puntera que lidere y sea referente a nivel nacional, aportando desde Madrid todo lo que se pueda con el fin de fortalecer el sistema de farmacia y el modelo tan consistente y tan bueno que tenemos para el paciente en la actualidad.

P.- En Septiembre se celebrará el Congreso Internacional de Farmacia en Sevilla ¿Qué espera de él?

R.- Creo que es una oportunidad para encontrarnos todos los farmacéuticos e intercambiar experiencias a nivel internacional, ver qué se está haciendo en otros países, qué está teniendo más y también menos éxito… Es una oportunidad importante para aprender de otros y, desde luego, el COFM aportará los granitos de arena que pueda para que sea un éxito absoluto.