Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

En la actualidad, entre el 6% y el 8% de los niños de un año presentan algún tipo de alergia alimentaria y, en concreto, la alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) es la más frecuente durante el primer año de vida. En España, entre el 0,5% y el 1% de los lactantes presentan APLV, según los estudios que confirman el diagnóstico mediante prueba de provocación oral.

Pese a que no existe un registro nacional reciente para conocer con precisión cuántos lactantes padecen esta condición, en los últimos años, el reconocimiento de la APLV, la consulta por síntomas potencialmente relacionados y el uso de fórmulas especiales han aumentado de forma clara.

Por esta razón, Danone Nutricia señala los 10 principales síntomas que, aunque no son específicos ni exclusivos de la alergia a la proteína de leche de vaca, deben hacer sospechar a las familias si aparecen de forma repetida o en relación temporal con la ingesta de leche o fórmula de su bebé:

• Urticaria

• Vómitos inmediatos

• Tos

• Sibilancias o dificultad para respirar

• Diarrea prolongada o recurrente

• Regurgitaciones frecuentes

• Deposiciones con sangre

• Rechazo de las tomas

• Malestar importante relacionado con la alimentación

• Ganancia ponderal insuficiente

Las familias deben sospechar cuando observen una relación repetida y consistente entre la ingesta de leche o fórmula y la aparición de síntomas en el bebé. Estas señales de alerta deben motivar una valoración médica para estudiar una posible APLV y confirmar el diagnóstico cuando sea clínicamente apropiado. Si el lactante presenta dificultad respiratoria grave, afectación de varios órganos a la vez, palidez intensa, decaimiento marcado o pérdida de conciencia, debe buscarse atención médica urgente sin demora.

Por su parte, Gonzalo Zárate, director médico de Danone Nutricia, reconoce que «en Danone Nutricia entendemos que cada bebé tiene necesidades nutricionales específicas y que cada familia se encuentra con una realidad propia en la que muchas veces necesita apoyo y soluciones personalizadas que se adapten a su situación particular. Por eso, a partir de nuestro conocimiento experto con 130 años de estudio e investigación, queremos apoyar y acompañar a quienes se encuentran en esta etapa tan retadora como es la primera infancia».

Qué es la alergia a la proteína de la leche de vaca

La alergia a la proteína de la leche de vaca es el resultado de una respuesta inapropiada del sistema inmunitario frente a las proteínas de leche de vaca, que desencadena una enfermedad multiorgánica que afecta a la piel, al sistema respiratorio y al correcto funcionamiento del intestino. Más allá de las consecuencias sobre la salud física del bebé, también puede llegar a producir una alteración muy importante en la calidad de vida, tanto suya como de sus familias.

Múltiples factores asociados a la industrialización y al desarrollo social tienen efectos muy importantes sobre la microbiota intestinal, que es un elemento clave para el adecuado funcionamiento del sistema inmunitario, implicado en la alergia. Aspectos como un menor número de hermanos en las familias, el consumo de antibióticos, el aumento de la frecuencia de partos por cesárea, vivir en área urbana, entre otros, también contribuyen a desequilibrar la microbiota en los primeros momentos de la vida del niño. Además, factores genéticos, ambientales y relacionados con el estilo de vida pueden ser causas subyacentes del incremento en la incidencia de alergias en la actualidad.

Fórmulas de arroz hidrolizado como tratamiento

Las fórmulas a base de proteína de arroz hidrolizada son alimentos para usos médicos especiales nutricionalmente completos y cumplen la normativa aplicableii, en el manejo de la APLV.

La Organización Mundial de la Alergia (WAO) las contempla en sus directrices clínicas (DRACMA) como una opción de primera línea en determinados escenarios, mientras que la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) las considera una alternativa válida a las fórmulas extensamente hidrolizadas también como primera línea. Su formulación hidrolizada, en la que las proteínas se fragmentan en péptidos de menor tamaño, favorece la digestibilidad. La evidencia disponible indica que son bien toleradas y permiten mantener un crecimiento normal, pero la elección de la fórmula debe realizarse bajo supervisión médica.