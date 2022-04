Hay días en los que no tememos tanta hambre. Hasta aquí todo puede ser normal, pero si esto se repite diferentes días, entonces puede haber un problema de hiporexia o reducción del apetito. Averígualo con estos síntomas.

No confundir con la anorexia, que se refiere a la falta total de apetito. La hiporexia suele pasar, además, a medida que nos hacemos mayores y es algo más común de la tercera edad.

Por qué puedes sufrir hiporexia

Este problema puede aparecer por muchas causas. Por edad, se come menos y esto hace que cada vez tengamos menos hambre, pero no es algo bueno porque entonces no cubrimos los nutrientes necesarios.

Además también sale por problemas psicológicos como depresión, soledad y tristeza. Mientras que puede salir por determinadas enfermedades crónicas que suelen afectar a personas mayores.

El hecho de perder el apetito e ir alimentándose cada vez menos puede conllevar una situación de desnutrición. En el caso de los ancianos, esta desnutrición suele aparecer de manera lenta y progresiva, por lo que puede ser difícil de detectar.

Qué pasa si hay una reducción del apetito

Normalmente se come menos y esto hace que el estómago sea haga cada vez más pequeño. Entonces hay el riesgo de desnutrición, de anemia y otros que tienen que ver con una reducción de las vitaminas y minerales por no estar consumiéndolas.

Como consecuencia, también una reducción de la masa muscular. Además se pierda fuerza, se está más cansado y apático, y uno acaba en el sedentarismo. Esto puede hacer que salgan más enfermedades.

Cómo tratar este problema

Si se sospecha que puede darse una hiporexia, entonces hay que tomar cartas en el asunto. Primero ver el grado de esta enfermedad, y llamar al médico para realizar un análisis de sangre con el fin de ver cómo son los parámetros de la persona.

Normalmente se suelen dar suplementos para que la persona esté debidamente nutrida porque no lo consigue con los alimentos. Esto además debe ir junto a una modificación de los hábitos de alimentación.

Es decir, se pueden realizar diferentes comidas de menor cantidad durante todo el día. Mientras que otros tratamientos pasan por dar medicamentos que abren el apetito y que son conocidos por todos.

Sea como sea, hay que ir al especialista porque la situación no puede desarrollarse en el tiempo ni agravarse porque puede ir a peor y con el tiempo el enfermo debería hospitalizarse.