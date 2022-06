¡Cuidado! Estas son las actividades de verano que pueden hacer que te contagies de Covid

El coronavirus ha vuelto a dispararse en España debido a las nuevas variantes que proceden de ómicron. Muchos expertos vaticinan que quedan unas dos semanas de aumento para luego volver a bajar. Con el fin de las restricciones, las interacciones entre personas y sin mascarillas son la tónica dominante. Te relatamos las actividades de verano que pueden hacer que te contagies de Covid.

Es por ello que en algunas comunidades se están recomendando que los mayores se vuelvan a ponerse las mascarillas en interiores nuevamente , aunque haya dejado de ser obligatorio.

Las actividades de verano que pueden hacer que te contagies de Covid

Para que seas precavido y disfrutes del verano y de tus vacaciones como te mereces, ten en cuenta aquellas actividades que provocan más riesgo para contagiarte de este virus.

Fiestas en locales interiores

Como es verano, todas aquellas actividades al aire libre siempre son más factible para pasarlo bien y también no contagiarse de coronavirus. Claro que depende de lo que hagas, si mantienes una conversación con una persona que no es de tu propio círculo o burbuja durante tiempo y sin mascarilla, aunque estés en una terraza, tendrás más posibilidades de contagiarte.

Ahora bien, las fiestas en aquellos locales de interior multiplican de nuevo esta incidencia, especialmente si un espacio cerrado y no bien ventilado.

Karaoke cerrado

Cuando cantamos al aire libre, la incidencia puede dispararse, pero no tanto. Ahora bien, si vamos a un karaoke y es un lugar cerrado, entonces estamos como antes, porque no solamente estamos hablando si no alzando la voz y esto es peor para la propagación de este virus.

Reuniones en interiores

Lo hemos visto en las diversas olas de covid, especialmente en navidad. Las reuniones con familia y amigos en interiores siempre son causa directa de poderse contagiar, esto si no llevas mascarilla, claro. En tales lugares nos relajamos, hablamos, hay besos y abrazos, es mejor estar al aire libre o ventilar bien la casa.

Salas de cine y teatros

Aquellos lugares donde hay una alta concentración de personas son siempre peores. Es el caso de los cines, los teatros o las salas de conciertos. Son lugares cerrados, más pequeños y con bastantes personas. Aunque en algunos sitios todavía hay restricciones de aforos, en otros no, y es por ello que gran parte de contagios pueden producirse ahí si no tomamos las medidas adecuadas.

Otras actividades a tener en cuenta