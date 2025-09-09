Fact checked

En un estudio presentado en ENDO 2025, la reunión anual de la Sociedad Endocrina, en San Francisco (California, EE.UU) que compara tres dietas populares (ayuno intermitente, alimentación restringida en el tiempo y reducción continua de calorías) sugiere que todas pueden ayudar a las personas con diabetes tipo 2 a reducir los niveles de azúcar en sangre y perder peso.

Sin embargo, el plan de ayuno intermitente 5:2 destacó entre los tres, al producir mejores resultados en los niveles de glucosa en sangre en ayunas y la respuesta a la insulina entre quienes lo siguieron. (El plan 5:2 implica comer con normalidad durante 5 días a la semana y restringir la ingesta calórica los otros 2).

«Este estudio es el primero en comparar los efectos de tres intervenciones dietéticas diferentes: restricción energética intermitente (IRE, de sus siglas en inglés), alimentación restringida en el tiempo (TRE) y restricción energética continua (CER) en el manejo de la diabetes tipo 2 con obesidad», afirmó en la conferencia Haohao Zhang, médico jefe del Primer Hospital Afiliado de la Universidad de Zhengzhou (Zhengzhou, China) y autor de la investigación.

El trabajo se llevó a cabo un ensayo controlado paralelo, aleatorizado y de un solo centro en el Primer Hospital Afiliado de la Universidad de Zhengzhou del 19 de noviembre de 2021 al 7 de noviembre de 2024. Un equipo de nutricionistas supervisó la intervención de 16 semanas. 90 participantes fueron asignados aleatoriamente en una proporción 1:1:1 (un participante por cada grupo) al grupo IER, TRE o CER, con una ingesta calórica semanal constante en todos los grupos.

Mayor adherencia a la dieta

El grupo de ayuno intermitente presentó la mayor tasa de adherencia (85%), seguido del grupo CER con un 84% y TRE, con un 78%. Tanto el grupo IER como el CER mostraron diferencias estadísticamente significativas en comparación con el grupo TRE.

De los 90 participantes inscritos, 63 completaron el estudio con una edad promedio de 36,8 años, una duración media de la diabetes de 1,5 años, un IMC basal de 31,7 kg/m² y un 7,43% en la prueba de hemoglobina glicosilada (HbA1c), un examen de sangre para la diabetes tipo 2 y prediabetes. En comparación con la TRE y la CER, la IER redujo significativamente la glucemia y los triglicéridos en ayunas y aumentó el índice de Matsuda, una medida de la sensibilidad a la insulina en todo el cuerpo. Los niveles de ácido úrico y enzimas hepáticas no mostraron cambios estadísticamente significativos con respecto al valor basal en ninguno de los grupos de estudio..

Si bien se encontró que los niveles mejorados de HbA1c y los eventos adversos fueron similares en los tres grupos, el de ayuno intermitente mostró mayores ventajas en la reducción de la glucosa en sangre en ayunas, la mejora de la sensibilidad a la insulina, la reducción de los triglicéridos, el peso corporal y el fortalecimiento de la adherencia a las intervenciones dietéticas, según los investigadores.

«La investigación llena un vacío al comparar directamente la restricción energética intermitente de 5:2 con una alimentación con restricción horaria de 10 horas en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2. Los hallazgos proporcionan evidencia científica para que los médicos elijan estrategias dietéticas adecuadas al tratar a estos pacientes», insistió Zhang.

Los investigadores creen que estos hallazgos demuestran la viabilidad y eficacia de las intervenciones dietéticas para las personas con obesidad y diabetes tipo 2, en particular el plan de ayuno intermitente 5:2.

Las dramáticas cifras

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (los famosos CDC de Atlanta), en 2021, se estimaba que de 38,4 millones de adultos sólo en EE.UU. un 11,6 % habían sido diagnosticados con diabetes . De estos, aproximadamente entre el 90 % y el 95 % (34,6-36,5 millones) padecían diabetes tipo 2.

A nivel mundial, la Federación Internacional de Diabetes (FID) estima que más de 537 millones de adultos de entre 20 y 79 años tenían diabetes en 2021. Se proyecta que esta cifra aumente a 643 millones para 2030 y a 783 millones para 2045. Es importante señalar que estas cifras pueden subestimar el número real de personas con diabetes tipo 2, ya que muchos casos no se diagnostican.