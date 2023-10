Fact checked

Si has intentado ya muchas cosas para reducir peso, debes ser constante y tener paciencia. En este caso, hay determinados hábitos que se desglosan cómo perder peso de una vez por todas. Pero nadie dijo que fuera fácil.

Para esto vas a tener que moverte, dejar de lado el sedentarismo y hacer una vida más sana. No queda otra.

Ante todo hay que valorar que cuando uno se pone a régimen los kilos de más no desaparecen por arte de magia ni las dietas resultan divertidas. Suele ocurrir que nos cansemos antes de tiempo y suspendamos el plan después de haber dejado por el camino medio unos gramos.

Cómo perder peso de una vez por todas

Fija metas realistas

Según Mayo Clinic, puede parecer obvio establecer objetivos realistas de pérdida de peso. A largo plazo, es inteligente aspirar a perder de 0,5 a 1 kilogramo por semana. Por lo general, para perder esa cantidad por semana, es necesario quemar de 500 a 1000 calorías más de las que se consumen por día, con una dieta baja en calorías y actividad física regular.

Según tu peso, perder el 5 % de tu peso actual puede ser un objetivo realista, al menos al inicio.

Encontrar una dieta a medida

No todas las dietas resultan igual de eficaces para todas las personas. Está claro que para perder peso se necesita afrontar algún tipo de cambio en la alimentación. Cuando no conseguimos librarnos de esos kilos de más no siempre es porque se coma fatal. Suele ser también por pequeñas manías alimenticias. Entre otras cosas los platos muy cargados, las cañas con sus aperitivos, el pan o los refrescos. En lugar de esto se debe reducir el contenido, comer alimentos integrales y beber refrescos sin azúcar.

Andar cada día

Otra cosa es hacer ejercicio. Se puede hacer de muchas maneras, bailando, nadando, yendo al gimnasio o bien andando. Si decides esta última, entonces hay que caminar cada día durante 30 minutos.

En manos de profesionales

Todos nos somos iguales ni tenemos los mismo cuerpo ni objetivos. Por esto nada mejor que ponerte en manos de profesionales, por un lado, el médico, o nutricionista y también un entrenador personal para hacer ejercicio según tu peso y que te ayude a cumplir tus objetivos y rutinas.

Felicitarse por los buenos resultados

Después de realizar un esfuerzo y no saltarse nunca la dieta puedes estar orgulloso de tu labor. Te puedes felicitar pero sin tampoco permitirse grandes caprichos calóricos como muchos se piensan.

El método del plato

Alimmenta Dietistas-Nutricionistas lanzan este método. Hay que dar preferencia siempre, con la mitad de tu plato, a la vegetales tanto crudos como cocidos. Con las ensaladas la cantidad ingerida no suele ser suficiente, por lo que además no debes olvidarte de consumir también verduras. Un cuarto de plato deberá ser proteínas en forma de huevo, carne, pescado, marisco, proteína vegetal o legumbre y el otro cuarto de plato deberá estar compuesto de hidratos de carbono como pasta, arroz, patata o pan. El postre puede ser una pieza de fruta o un postre lácteo.