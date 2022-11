Fact checked

Todos hacemos determinadas cosas porque es la costumbre pero luego resulta que es mejor no hacerlas. Es decir, son hábitos que parecen saludables pero no lo son. Desde no cenar, a sustituir zumos bebibles por comida, pasando por muchos otros. Veamos algunos de ellos para no caer más en ellos.

Hábitos que parecen saludables pero no lo son

Comer sin gluten aunque no seas celíaco

Esto es un gran error. Una dieta sin gluten está específicamente indicada para celíacos. Si no es tu caso, no has de eliminar de tu alimentación los productos que sí lo llevan. La razón es que te provocará hinchazón abdominal.

Camilo Silva, especialista en Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra, sostiene que el hecho de suprimir los productos con gluten “podría derivar en una dieta menos saludable y desequilibrada, así como complicar la dieta en personas con enfermedades, como la diabetes”. Además, comer sin gluten podría resultarte muy caro. Según el propio Silva: «hay que tener en cuenta que la dieta antigluten puede encarecer la cesta de la compra 1.400 euros al año por persona”.

Comprar sólo productos light

Aunque hay alimentos que tienen la etiqueta de 0% grasa o light, resulta que no lo son tantos, porque normalmente es un reclamo publicitario para que caigamos y los compremos. Estos productos no tienen por qué ser sanos ni bajo en calorías, sí realmente tienen menos calorías que otros. siempre debemos mirar las etiquetas y comprar con cabeza.

Limpiar los oídos con bastoncillos

Usar bastoncillos puede dañar el tímpano. Según Ana Machado, otorrinolaringóloga, “el oído tiene sus propios mecanismos de limpieza fisiológicos. El cerumen es una sustancia que protege de las infecciones en el oído debido a que tiene funciones bactericidas”. Si se forma un tapón, “hay que acudir al especialista para que lo retire mediante el procedimiento más conveniente”.

Dejar totalmente las grasas en la dieta

Muchas personas creen que todas las grasas son malas, y se ha demostrado que no es así. Existen grasas saturadas, con azúcares, sal y otros que no son nada buenos para nuestro organismo y salud. Pero hay grasas insaturadas que son buenas y de hecho las tendríamos que tomar para gozar de una mejor salud, se pueden encontrar en los pescados azules y en otros alimentos como el aguacate.

Eliminar la leche

Si no eres intolerante a la lactosa, no hay muchas razones para dejar de beber leche. Y es que es fuente de vitaminas y minerales como el calcio, y por esto es bueno y necesario para cuidar de nuestros huesos y la salud en general.

Seguir siempre dietas

Para adelgazar no siempre hay que seguir dietas. Las hay buenas pero muchas otras no lo son, de hecho algunas de ellas no están reconocidas por los médicos ni tampoco por los nutricionistas.