La selección española de fútbol disputará este domingo la final de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra y, además del entrenamiento, será básica una acertada alimentación ante un encuentro tan decisivo y con tanto desgaste físico. Pero, ¿cuál será la base nutricional acorde a un encuentro con tanta fatiga y cansancio?

Además de la propia ingesta de alimentos, la selección cuenta con un nutrido número de suplementos para que puedan tener un óptimo rendimiento deportivo. Cuidadosamente elegidos, los jugadores tendrán un aporte extra de omega-3, probióticos -que es un clásico-, vitamina D o la utilización de cúrcuma, por su contribución en la reducción del dolor y la inflamación asociados a enfermedades crónicas por su efecto antiinflamatorio, pero también mejora la salud de las articulaciones.

Sin embargo, ha trascendido que uno de los ingredientes secretos para mantener el potente ritmo en un partido como el que se vislumbra es el boniato, un tubérculo con grandes beneficios y nutrientes. Su composición nutricional proporciona casi 100 kcal por cada 100 gramos de alimento, que proceden de los hidratos de carbono, responsables de su sabor dulce. Destaca su aporte de vitamina A y sus precursores como los carotenoides, las vitaminas E y C, así como los folatos. Respecto a los minerales, destaca por ser una fuente rica en potasio.

Nutrientes destacados

Vitamina C

La vitamina C es un antioxidante que ayuda a combatir los radicales libres que se producen en el organismo por diferentes motivos, y que son dañinos para el organismo, ya que pueden dañar células, órganos y tejidos. Además, es necesaria para el crecimiento y reparación de tejidos, formando proteínas que componen la piel, tendones, ligamentos… Ayuda en la cicatrización de las heridas y participa en la absorción del hierro.

Vitamina E

Igual que la vitamina C, la vitamina E es también un potente antioxidante que protege al organismo de los radicales libres. Además, participa a nivel del sistema inmunitario frente al ataque de virus y bacterias, en la formación de los glóbulos rojos y en procesos celulares y en la formación de vitamina K, entre muchas otras funciones.

Folatos

Los folatos, también llamados ácido fólico o vitamina B9, intervienen en la producción de los glóbulos rojos, en el desarrollo del sistema nervioso, y participan en la síntesis de material genético y en la formación de anticuerpos. Además, son muy importantes a la hora de prevenir anemias y la espina bífida en el embarazo.

Potasio

Este mineral es indispensable para la transmisión y generación del impulso nervioso, participa en la contracción muscular, así como en el equilibrio hídrico, tanto en el interior como en el exterior de la célula. Una de las consecuencias de la pérdida de electrolitos debido a la deshidratación, puede ser sufrir calambres, por lo que una dieta rica en alimentos ricos en potasio puede prevenirlos.

Beneficios para la salud.

Entre los más destacados se encuentra ser un alimento energético: el boniato es ideal en aquellas etapas de la vida en las que se requiere aumentar la energía, como en la infancia, el embarazo, la lactancia o en personas deportistas según Mapfre salud. Aunque es apta para todo tipo de personas, incluidas las personas diabéticas o que necesiten perder peso, ya que su índice glucémico es bajo.

Cuando hablamos de fútbol, también es esencial el fortalecimiento de músculos y articulaciones, para evitar las lesiones. Entre los alimentos que componen la dieta de nuestra selección figura:

Brócoli: tiene muchos nutrientes, como fibra, vitamina C, vitamina K, hierro y potasio. El brócoli tiene muy pocas calorías, solo proporciona 27 calorías cada ½ taza. Se puede comer tanto crudo como cocido. Una taza de brócoli tiene tanta vitamina C como una naranja. Es una excelente fuente de calcio que no proviene de lácteos.

Arándanos: Los arándanos ayudan a los deportistas a aumentar la velocidad al correr, contribuye a la reducción de la fatiga y previene el riesgo de lesión.

Trigo sarraceno: contiene lisina y arginina, esenciales en los deportistas para recuperar tejido muscular y generar proteína.

Arroz rojo: Fuente de antioxidantes, fibra, calcio o magnesio, lo que mejora la digestión, aumentar la densidad ósea.

La nutrición es un factor relevante en el rendimiento deportivo. El objetivo de la nutrición deportiva es aportar la cantidad de energía apropiada, otorgar nutrientes para la mantención y reparación de los tejidos y, mantener y regular el metabolismo corporal. Entre los macronutrientes más relevantes para el deportista están los hidratos de carbono, cuyo aporte se ajusta de acuerdo al entrenamiento, semana previa a la competencia, día de la competición y recuperación. Otro aspecto central es asegurar una hidratación adecuada, para lo cual es fundamental implementar planes adaptados a los requerimientos individuales como parte del programa de entrenamiento. Finalmente, es importante considerar el uso de suplementos en los deportistas basados en la evidencia de la medicina actual, de manera de obtener beneficios a partir de ellos, evitar riesgo de salud.