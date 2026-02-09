Fact checked

La alerta por la posible presencia de cereulida en leches infantiles se produce en un contexto de creciente preocupación sanitaria en España, después de que ocho bebés presentaran vómitos y problemas gastrointestinales —cinco de ellos con ingreso hospitalario— tras consumir fórmulas retiradas del mercado, según datos del Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC). Aunque todos los casos, diagnosticados en diciembre, han evolucionado favorablemente y se consideran sospechosos, las autoridades han reforzado la vigilancia y las retiradas preventivas de productos.

En este marco, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este miércoles de la posible presencia de esta toxina en lotes de leche de fórmula de la marca Babybio procedentes de Francia. Los productos afectados son Babybio Caprea 1, con los números de lote 899014 (fecha de caducidad 28 de julio de 2027) y 911057 (17 de septiembre de 2027), así como Babybio Optima 1, lote 907179 (1 de octubre de 2027).

Alerta europea

La agencia, que ha recibido la notificación a través de las autoridades sanitarias francesas mediante la red de alerta alimentaria europea, recomienda a las personas que dispongan de estos productos en sus hogares que se abstengan de utilizarlos de forma inmediata.

Según ha informado la Aesan, la detección ha sido consecuencia de los controles internos realizados por la propia empresa, que comunicó la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la normativa vigente, con el objetivo de evitar la comercialización de alimentos potencialmente inseguros.

Asimismo, la agencia ha trasladado la información a las comunidades autónomas para verificar la retirada efectiva de los lotes afectados de todos los canales de distribución.

En las últimas semanas, España ha registrado varias alertas similares relacionadas con la posible presencia de cereulida, lo que ha derivado en la retirada de distintos lotes de leche de fórmula infantil como medida de precaución.

La cereulida es una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus que puede causar náuseas, dolor abdominal, vómitos y deshidratación, con efectos que suelen ser leves o moderados, aunque el riesgo aumenta en recién nacidos y bebés menores de seis meses, por su mayor vulnerabilidad.

Ante esta situación, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomendó esta semana establecer límites específicos para la presencia de cereulida en alimentos infantiles, tras la detección de esta toxina en productos comercializados en distintos países de la Unión Europea.