Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Las autoridades españolas activaron una notificación tras detectar un exceso de residuos de plaguicidas en un envío de hortalizas procedentes de Marruecos, concretamente chirivías o pastinacas, cuya distribución contó con la intervención de operadores franceses. La información fue trasladada hace varios días, al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la Unión Europea, el mecanismo que coordina entre los Estados miembros la vigilancia y gestión de riesgos alimentarios.

El aviso surgió tras un control fronterizo en el que se identificaron niveles superiores a los permitidos de dos sustancias: clorpirifos y ditiocarbamatos. Según la notificación comunitaria, el clorpirifos alcanzó aproximadamente 0,053 mg/kg, superando el límite máximo legal fijado en 0,01 mg/kg. En cuanto a los ditiocarbamatos, los análisis detectaron concentraciones cercanas a 0,83 mg/kg, cuando la normativa europea establece un máximo de 0,20 mg/kg.

A pesar de estos resultados, el lote fue finalmente autorizado tras completarse los procedimientos analíticos, tal como recoge la comunicación oficial registrada en el sistema europeo de alertas alimentarias, encargado de evaluar y coordinar las actuaciones frente a posibles riesgos para la salud pública asociados a alimentos o piensos.

El clorpirifos es un insecticida organofosforado de amplio espectro que actúa por contacto, ingestión o inhalación. Su uso quedó prohibido en toda la Unión Europea en diciembre de 2019 debido a las dudas sobre sus efectos en la salud humana, especialmente tras diversas evaluaciones científicas que alertaron de posibles daños derivados de exposiciones prolongadas, incluso a dosis bajas.

Por su parte, los ditiocarbamatos agrupan varios fungicidas presentes en formulaciones como maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram o ziram, tradicionalmente empleados para combatir enfermedades en cultivos. Diferentes investigaciones han asociado la exposición continuada a estos compuestos con alteraciones hormonales, en particular relacionadas con la función tiroidea.

Tras la revisión de los límites máximos de residuos en la UE, España retiró autorizaciones de fitosanitarios basados en clorpirifos para numerosos cultivos, entre ellos tomate, pimiento, melón, sandía, patata y diversas frutas. La alerta difundida mediante el RASFF se enmarca dentro de los controles habituales sobre productos importados, cuyo objetivo es comprobar el cumplimiento de la normativa comunitaria y salvaguardar la seguridad alimentaria en el mercado europeo.

Daños de los plaguicidas

La exposición a plaguicidas, especialmente a los que han sido prohibidos por su toxicidad, se asocia a múltiples riesgos para la salud y el medio ambiente. Diversos estudios científicos vinculan estos compuestos con daños neurológicos en la infancia, alteraciones hormonales, problemas reproductivos y un mayor riesgo de enfermedades crónicas tras exposiciones prolongadas, incluso en dosis bajas.

Además, su presencia en el entorno agrícola afecta gravemente a la biodiversidad: contamina suelos y acuíferos, reduce poblaciones de insectos polinizadores como las abejas y altera ecosistemas completos. Por ello, la legislación europea ha ido restringiendo progresivamente su uso, priorizando la protección de la salud pública y del equilibrio ambiental frente a los beneficios productivos a corto plazo.