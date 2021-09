A todos nos cuesta levantarnos cuando no son vacaciones y debemos volver a la oficina. Pero, esto no tiene por qué ser visto negativo. Te contamos qué debes hacer para no tener manía a las mañanas y sentirte más feliz en el trabajo. No es complicado.

Si te lo propones, cada día puede ser viernes, depende tus actitudes y de cómo afrontes el día a día.

Qué debes hacer para sentirte más feliz por la mañana

Empezar con un toque de humor

Sea con los tuyos, con música, con tu programa preferido… pero ponle más humor al momento en el que te cuesta más levantarte lo verás todo con otros ojos. De este momento depende que el resto de la jornada puedas encontrarte mucho mejor.

Medita

Hay muchas personas que se levantan y hacen ejercicios de meditación o bien otros para afrontar el duro día. Se trata de estar contigo durante unos minutos, de no pensar en nada y obtener bienestar al instante. Verá como te sientes mejor y podrás hacer lo que te propongas siempre mejor.

Haz ejercicio por la mañana

No hay excusas para decir que no tienes tiempo, si te levantas haciendo algo que te gusta, como por ejemplo, salir a correr o estiramientos, o por qué no, bailando, todo será más liviano y el día se afronta de otra manera.

Desayuna bien

Es una máxima de médicos y nutricionistas, pero también de psicólogos. Y no se trata de zamparse un donut, si no de comer de manera saludable, como es un bol con yogur o huevos, cereales, pokes, frutas y aquello que te da más energía para estar mejor.

Planifica el día

No vayas pillado de tiempo como siempre, te levantas antes con fuerza y motivación para poder planificar tu día. ¿qué cosas tienes pendientes en el trabajo? Empieza por aquello y por lo que menos te guste porque antes estará hecho y te sentirás mucho más feliz habiendo realizado esto para luego realizar cosas más ligeras.

Identifica qué te estresa cada mañana

Con este ejercicio, intentas acabar con aquello que no te gusta para empezar el día. Entonces cámbialo y deja de lado aquello que no soportas como los mensajes a primera hora u otros. No tienes más que apagar el móvil y dejarlo de lado.

¿Qué cosas te hacen feliz en tu trabajo?

Piensa en todo lo que puedes cambiar para que tu trabajo sea algo especial. Pasas muchas horas en él, haz aquello que te haga feliz, cambia estructuras y acciones, propón novedades, asume responsabilidades, habla con tu jefe y cambia lo que no ves y te estresa. Ya sabes lo que debes hacer para no tener manía a las mañanas y sentirte más feliz en el trabajo.