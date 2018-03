El paté de aceitunas es un complemento perfecto para recetas increíbles. Este alimento se elabora con uno de nuestros mejores ingredientes, las aceitunas. Las antiguas civilizaciones que habitaron la península ya empezaron a crear platos con este delicioso alimento. Una mesa sin aceitunas para picar o una ensalada sin ellas, no es lo mismo, así que te daremos otras opciones de presentación. Toma nota de este paté de aceitunas negras o verdes, cuando no pruebes no podrás parar de hacerlo.

Origen del paté de aceitunas

La pasta de aceitunas o paté se ha cocinado durante años. Este alimento era un imprescindible para acompañar la mayoría de las comidas en la época de las cosechas. Siempre partiendo de la base que en nuestra civilización mediterránea se han recogido las mejores aceitunas, conservando y potenciando su poder.

Para los romanos, a pesar de tener a su disposición manjares y comidas que podían durar un día entero, no podía faltar este ingrediente. El paté de aceitunas era un imprescindible en sus mesas.

El paté tal y como lo conocemos actualmente, se creo en Marsella. El chef de la Maison Doreé elaboro una receta para que las aceitunas conservaran todo su sabor y pudieran acompañar a sus deliciosos platos.

Receta de paté de aceitunas negras

Ingredientes:

100 gr de aceitunas negras

1 diente de ajo

Tomillo

Romero

Alcaparras

1 anchoa

Aceite

Cómo preparar paté de aceitunas negras

El paté de aceitunas se prepara en unos minutos. Necesitamos poner las aceitunas en el vaso de la batidora con una cucharadita de cada uno de los ingredientes. Batimos todo bien hasta que quede una pasta, entonces empezamos a incorporar el aceite de oliva hasta que consigamos la textura que necesitamos. Esta receta se puede ir modificando a medida que descubras aquellos sabores que quieres potenciar, si no te gusta el romero, pero te apasiona el timillo puedes cambiar las cantidades. La estrella siempre será la aceituna.

Receta de paté de aceitunas verdes

Ingredientes:

1 lata de aceitunas verdes rellenas de anchoa

Diente de ajo

8 hojas de albahaca

Pimienta negra

Aceita de oliva

Sal

Cómo preparar un paté de aceitunas verdes

Este segundo paté de aceitunas verdes es tan fácil y rico que lo puedes preparar en caso de que tengas invitados inesperados. Escurre bien las aceitunas y colócalas en el vaso de la batidora, añade el diente de ajo pelado, con las hojas de albahaca lavadas y secas. Añade la sal y la pimienta que quieras y empieza a triturarlo. Poco a poco ve incorporando un poco de aceite de oliva hasta que quede la textura que quieres. Puedes servir este delicioso paté con unas aceitunas o unos tomates secos estará realmente delicioso.