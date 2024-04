Almeida se burla de las «romerías» del PSOE para tratar de convencer «al amado líder» de que siga

«A mí me pagan para solucionar problemas, no para solucionar mis problemas, sino para solucionar los problemas de los madrileños», ha afirmado Almeida, quien ha censurado que los españoles no pueden hacer como Pedro Sánchez e irse a reflexionar. «Los españoles no podemos parar de la forma irresponsable en la que él lo ha hecho. Los españoles no nos podemos permitir sin perjuicio de que la reflexión sea buena, decir que vamos a dejar de trabajar cinco días», ha señalado el alcalde.

Almeida cree que Sánchez seguirá

Tras conocerse el periodo de reflexión del líder del PSOE, Almeida aseguraba que Pedro Sánchez no se va a ir «ni con agua caliente» de La Moncloa y criticaba su «reacción desproporcionada», al anunciar este miércoles que cancelaba su agenda pública unos días para «reflexionar» si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez.

«Mi primera reflexión es que Pedro Sánchez sólo piensa en Pedro Sánchez. El debate no es si él se considera que puede aguantar ser presidente del Gobierno, el debate sería si los españoles están en condiciones de tener un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez», afirmaba el regidor.

Considera que se están dando cosas «por sentadas y obvias» cuando no se deben dar porque hay un presidente del Gobierno que «piensa constantemente antes en sí mismo que en las consecuencias de sus responsabilidades», además de criticar su reacción «desproporcionada» al publicar esta carta cuando un juez acordó incoar unas diligencias contra su mujer, «una actuación bastante básica y ordinaria en un Estado de derecho».

«Pedro Sánchez sabe que su horizonte político electoral y judicial puede ser complicado y decide arrogarse, en la mejor tradición populista, una representación a lo largo de estos días de ‘Pedro te necesitamos’, ‘Pedro no te puedes ir’, ‘Pedro eres el antídoto contra la fachosfera’, para que cuando le vengan mal dadas, él a partir de ahí exhiba ese apoyo que le han dado», ha censurado el alcalde de la capital. Además, ha valorado que la carta de Sánchez debe «escandalizar sobremanera» por «cómo ataca al Poder Judicial» y ha afirmado que es «un aviso a navegantes».