El ridículo de Jota Jordi sobre el fichaje de Nico Williams por el Barça que le perseguirá de por vida: «Calma…»

Jota Jordi es tendencia en las redes sociales tras la renovación de Nico Williams por el Athletic Club. El extremo ha decidido quedarse en el equipo bilbaíno, y el colaborador de El Chiringuito de Jugones ha hecho el ridículo dando por hecho su fichaje por el Barcelona en varias ocasiones, la última este mismo viernes horas antes de que se produjera el anuncio de su renovación.

«Caaaaaalma. Esto es muy sencillo. Mientras el Barça hace su trabajo, dadas las complicaciones diarias q pone Tebas y así lo expresa siempre que puede con un micro delante, a Nico le toca esperar. Pero también le toca esperar al Barça por culpa del madridista Tebas que tiene presiones desde Bilbao. Yo si fuera su agente no tendría tanta prisa… las prisas no son buenas, y menos si es Tebas quien hace todo lo posible para fastidiar al Barça. Caaaaalma. Nico quiere más que nunca, el Barça quiere…y Nico sera blaugrana esta temporada. Nico aguanta! Que las presiones de Bilbao, Tebas y tu agente no fastidien tu sueño azulgrana», escribió Jota Jordi este viernes por la mañana en su perfil de X (antes Twitter).

Hace unas semanas, en el programa dirigido Josep Pedrerol, también aseguraba que el FC Barcelona iba a pagar su cláusula como muy tarde el día 1 de julio, unas palabras que también se han vuelto en su contra. «El día uno. Los 58 millones se van a pagar el día 1 o como muy muy muy tarde el día 2, pero está todo planeado para pagarlo el día 1», explicaba Jota Jordi, que ha vuelto a quedar retratado.

Obviamente, en las redes sociales han empezado a recordarle todas esas declaraciones en las que daba por fichado a Nico Williams para el Barcelona, asegurando que tenía información de que el club azulgrana iba a pagar su cláusula. Y nada más lejos de la realidad, pues el Athletic ha anunciado este viernes por todo lo alto que Nico Williams ha renovado hasta 2035, subiendo además de manera importante su cláusula de rescisión, que hasta hoy era de 58 millones de euros.