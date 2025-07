Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 3 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 342 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Joaquín no ha dudado un solo segundo en pedir disculpas a don Pedro por lo sucedido durante la cena. Es más, ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para agradecerle por cómo actuó en la muerte de Jesús. Todo ello mientras Begoña no ha dudado un solo segundo en ofrecerse a escoger a la enfermera perfecta para que se encargue de los cuidados de María.

Lejos de que todo quede ahí, hemos observado cómo don Pedro es absolutamente incapaz de fiarse de Gabriel. Hasta tal punto que ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una petición a Irene: que lo vigile para evitar que exista algún problema en el futuro. Carmen se ha enterado de que hay una vacante para el puesto de conductor en la fábrica. En cuanto a Gabriel, finalmente ha tenido la oportunidad de conocer a Luis, por lo que no duda en mostrar un profundo interés en el trabajo que desarrolla el perfumista. Marta ha hecho una petición a Pelayo, y es que no la presione con la idea de tener hijos. En cuanto a Luz, no puede evitar mostrarse profundamente nerviosa al recibir los resultados del examen que ha realizado. Dolido por la situación con María, Raúl ha tomado una decisión respecto a su trabajo en casa de los De la Reina.

¿Qué sucede en el capítulo 343 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 4 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Andrés no puede evitar tener serias sospechas de que la marcha de Raúl tiene estrecha relación con María. Ella, por su parte, no duda un solo segundo en negarlo. Cristina ha descubierto que Gabriel ha estado en el laboratorio en busca de respuestas.

Luz ha querido hacer saber a Damián que ha aprobado su examen, por lo que oficialmente es doctora. Raúl informa a Claudia que ha decidido abandonar la colonia, mientras que Pelayo continúa haciendo todo lo posible para convencer a Marta. En este caso, le ha ofrecido implicar a Fina en la crianza de ese bebé que espera tener junto a ella.

Chema ha querido robar un beso a Claudia, mientras que Carmen intenta hacer de celestina entre su hermano y su amiga. Gabriel decide acercarse cada vez más a Joaquín, mientras que Luis hace una propuesta a Luz con la que consigue dejarla completamente sin palabras. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.