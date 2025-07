No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 2 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 341 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Gabriel, finalmente, parece haberse salido con la suya al conseguir su puesto como abogado en Perfumerías De la Reina. Andrés, siguiendo al pie de la letra el consejo de Begoña, trata por todos los medios de convencer a María que la mejor opción para ambos es contratar a una enfermera para que se encargue de sus cuidados.

Cobeaga ha dado una respuesta a la propuesta que han presentado Cristina y Luis, pero también ha dado el paso de despedirse de Pelayo. Éste continúa haciendo todo lo posible para evitar corresponder a las insinuaciones constantes del diseñador. Cristina no puede evitar ruborizarse frente a las chicas al ver cómo Gabriel se muestra de lo más caballeroso con ella. Joaquín, finalmente, ha accedido a ir a la cena, pero nada termina como Digna había planeado, ni mucho menos. Todo ello mientras Begoña acaba descubriendo a María y a Raúl completamente in fraganti. ¿Le contará toda la verdad a Andrés? Gabriel ha optado por confesar a María cuál era la alianza que tenía con Jesús, mientras que Digna se ha visto obligada a hacer una importante confesión a Joaquín que tiene estrecha relación con la muerte de Jesús. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra manera.

¿Qué sucede en el capítulo 342 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 3 de julio?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Joaquín ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pedir perdón a don Pedro por lo sucedido durante la cena. Es más, ha querido agradecerle cómo actuó en la muerte de Jesús. Todo ello mientras Begoña se ofrece a escoger una enfermera para María.

Don Pedro no termina de fiarse de las intenciones de Gabriel, por lo que se anima a pedir a Irene que lo vigile de cerca, en busca de respuestas. Todo ello mientras Carmen se entera de que existe una vacante para el puesto de conductor en la fábrica. Además, Gabriel ha conocido a Luis, por lo que muestra un enorme interés en el trabajo del perfumista.

Marta ha pedido a Pelayo que no la presione con la idea de tener hijos, mientras que Luz se muestra cada vez más nerviosa por los resultados de su examen. Dolido por la situación con María, Raúl toma una complicada decisión respecto a su trabajo en casa de la familia De la Reina. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.