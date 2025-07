No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después. El pasado martes 1 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 340 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo a Luis le preocupa muchísimo la investigación que Joaquín está llevando a cabo respecto a don Pedro, mientras que Gabriel intenta hacer hasta lo imposible para conseguir que don Pedro le contrate. Es más que evidente que, sabiendo todo lo que hay en juego, no va a parar hasta lograr su cometido sin importar las consecuencias. Cristina, por su parte, parece haber dado en la clave para el perfume de Cobeaga.

Por si fuera poco, hemos podido ver cómo Cobeaga ha conseguido dejar completamente sin palabras tanto a Marta como a Fina tras hablarle de las libertades que se experimentan en la ciudad de París. Todo ello mientras Tasio ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer un importantísimo e impactante descubrimiento respecto a lo que realmente sucedió con Górriz. Fina no ha dudado en hacer una sesión de fotos a Claudia, mientras Chema intenta hacer todo lo que está en su mano para acercarse cada vez más a ella. Don Pedro ha querido mostrar su apoyo a Pelayo en sus ansias de convertirse en gobernador civil, pero éste no tarda en captar su recelo. Así pues, no duda en hacer una impactante propuesta a Marta. Todo ello mientras Damián no ha tardado en darse cuenta de que, dadas las circunstancias, Andrés y Begoña están cada vez más distanciados.

¿Qué sucede en el capítulo 341 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 2 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Gabriel, finalmente, logra salirse con la suya. Hasta tal punto que se convierte en nada más y nada menos que el abogado de Perfumerías De la Reina. Andrés, siguiendo el consejo de Begoña, intenta convencer a María para contratar una enfermera que cuide de ella.

Cobeaga no solamente ha dado una respuesta a la propuesta de Cristina y Luis, sino que ha dado el paso de despedir a Pelayo. Él, por su parte, continúa evitando a como dé lugar las constantes insinuaciones por parte del diseñador. Cristina se ruboriza frente a las chicas al ver cómo Gabriel se muestra de lo más caballeroso con ella.

Joaquín accede a ir a la cena, pero nada sale como Digna había planeado, ni mucho menos. Begoña ha descubierto a Raúl y María, por lo que podría plantearse la opción de contarle toda la verdad a Andrés. Digna no ha dudado en hacer una importantísima confesión a Joaquín sobre la muerte de Jesús. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.