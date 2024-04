El PP alerta de la «estrategia» de Sánchez: «Criminalización del Poder Judicial y los medios libres»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha alertado de la «estrategia» que está siguiendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras suspender su agenda pública y tomarse unos días para decidir si continúa al frente del Ejecutivo. La carta en la que lo anunció refleja, para la diputada popular, una «criminalización del Poder Judicial y los medios libres».

Gamarra ha denunciado que se está produciendo un ataque contra los magistrados y, frente a ello, la popular los ha defendido. «No es una persecución, sino el funcionamiento del Estado de derecho», ha argumentado la dirigente del PP.

Sánchez enunciaba en su carta que, en la ofensiva contra él, faltaba «la judicialización del caso» de su mujer, Begoña Gómez. Con ello, se quejaba el presidente en su misiva de que se estaba produciendo «una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire», para intentar hacerle «desfallecer en lo político y en lo personal» atacando a su esposa.

Gamarra ha denunciado estas palabras como una «victimización» y ha acusado a Sánchez de «infantilismo impropio» tras abandonar durante varios días la presidencia del Gobierno y argüir las razones para ello en una carta compartida en redes sociales.

En todo caso, la secretaria general del PP cree que se trata de un caso de «tacticismo» por parte del presidente del Gobierno. A ojos de la también ex alcaldesa de Logroño, ha tratado de «ocultar el problema político y judicial» que rodea al partido, al Gobierno y a su entorno más cercano.

«España merece un presidente del Gobierno con responsabilidad y que rinda cuentas», ha subrayado Gamarra. Sin embargo, se ha lamentado de que España cuenta con un mandatario «irresponsable» y le ha recriminado «no estar a la altura». La diputada popular ha criticado su intento de «criminalizar al poder judicial, a los medios de comunicación libres y a la oposición».

La dirigente del PP ha descrito la carta de Sánchez como el «último episodio de esta telenovela que él dirige, pero también protagoniza». Además, le ha reprochado, que convierta a los ciudadanos en meros «figurantes» de su escena mediática.

Por último, la secretaria general del partido que dirige a nivel nacional Alberto Núñez Feijóo ha recordado la revista de prensa internacional en la que los medios se hacían eco del que ha descrito como «absoluto bochorno» de España con la decisión de su presidente.

«Marea populista» contra la democracia

No es la primera voz que ha señalado que esta carta señala directamente al poder judicial y trata de poner coto a la libertad de prensa. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por el ex jefe del Gobierno, José María Aznar, acusó que Sánchez buscaba azuzar la «marea populista» para destruir «la democracia y la separación de poderes».

Con un texto llamado Despropósito populista, FAES respondió a la carta que ha compartido, alegando que la misiva se trata de una «hoja de ruta de su deslizamiento populista». La intención de la misma es «la movilización de la gente» para conseguir que se «ahogue el funcionamiento de las instituciones».

«Si eso ocurre, a partir del lunes España habrá dado un salto mortal hacia eso que con notable suavidad se llama democracia iliberal», advirtió la fundación presidida por Aznar en su página web.

El objetivo que busca la carta, sería, a ojos de la fundación, que la gente se movilice «para hacer real la democracia y aclamar a un líder carismático que no puede quedar atado por instituciones caducas y contrademocráticas».

Tomar el control de jueces y medios

Los primeros efectos de esta carta pudieron verse durante una tertulia de Silvia Intxaurrondo en TVE. En la misma, la periodista de Laura Arroyo defendió que había que «actuar inmediatamente» para tomar el control de los jueces y los medios de comunicación.

«Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de actuar», aseveró la periodista durante el programa. Arroyo señaló que el presidente tiene que empezar «por tocar ese poder judicial». «Ya estuvo bien cinco años de bloqueo, por ese grupo que él dice que tiene una orquesta de acoso y derribo», en alusión al PP. Por eso, deslizó que el Consejo General del Poder Judicial debía renovarse sin negociar con los populares.

Además, llamó a ejecutar una «intervención directa de medios que no son medios y de periodistas que no son periodistas, sino corruptos del periodismo». Sin expresar medidas concretas, ahondó en que habría que «ver qué es lo que hay que hacer para que dejen de ejercer de cloacas mediáticas porque el lawfare no existe sin esos periodistas corruptos».