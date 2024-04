Rita Maestre se enzarza con Iglesias en las redes: «El amedrentamiento machuno conmigo no te funciona»

Bronca tuitera entre Pablo Iglesias y Rita Maestre. Al discurso de victimización de la líder de Más Madrid sobre «el grave problema de lawfare contra izquierda» le ha salido un enemigo inesperado. El líder de Podemos en la sombra ha cargado contra Maestre asegurando que «es indecente» que desde Más Madrid carguen ahora contra estos ataques a la izquierda mientras «medraban» cuando se producían en la formación morada. Por su parte, Maestre no ha tardado en responder a las acusaciones de Iglesias, asegurando que «el amedrentamiento machuno» no va con ella.

Esta polémica con Iglesias en redes sociales nace de un vídeo que Rita Maestre ha subido explicando diferentes casos de lawfare y culpando a los poderes políticos, judiciales y mediáticos -con especial mención a OKDIARIO-. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento confía en que la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «sirva de toque de atención pero, sobre todo, de punto de inicio para solucionar un problema grave» como es el del lawfare contra la izquierda.

«Esto es una indecencia. El Ayuntamiento de Madrid denunció a los titiriteros víctimas del lawfare y Carmena cesó a Celia Mayer por lo mismo. Claro que viene de largo el lawfare, pero algunos aprovechasteis lo que hacían a vuestros compañeros para medrar», ha sentenciado Iglesias en sus redes sociales, en respuesta a Rita Maestre.

Esto es una indecencia. El Ayuntamiento de Madrid denunció a los titiriteros víctimas del lawfare y Carmena cesó a Celia Mayer por lo mismo. Claro que viene de largo el lawfare, pero algunos aprovechasteis lo que hacían a vuestros compañeros para medrar https://t.co/0X5sAuSJGF — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) April 26, 2024

El caso de los titiriteros al que Iglesias se refiere se produjo en 2016. Raúl García y Alfonso Lázaro fueron encarcelados y acusados de enaltecer el terrorismo delante de un grupo de niños en una obra de títeres en el distrito madrileño de Tetuán. Los grupos municipales de la oposición, a los que más tarde se sumó el PSOE, pidieron el cese la concejal de Cultura, Celia Mayer, que fue destituida por Carmena un año después -en lo que el de Podemos señala como un claro caso de lawfare-.

Maestre responde

Tras las declaraciones de Iglesias, Rita Maestre, ha sido contundente. «Imagino que el amedrentamiento machuno funciona con alguna gente, pero conmigo ya te digo que no», ha asegurado. Asimismo, ha señalado que Iglesias apoyó al Gobierno de Carmena hasta que intentó hacerle la lista electoral y le dijo que no. «A partir de entonces, el ejemplo de gobierno se convirtió en demonio. Hay muchos otros bandazos oportunistas en la hemeroteca», ha sentenciado.

Imagino que el amedrentamiento machuno funciona con alguna gente pero conmigo ya te digo que: no. 1. Apoyaste al gobierno de Carmena hasta que intentaste hacerle la lista electoral y te dijo que no. A partir de entonces, el “ejemplo de gobierno” se convirtió en demonio. Hay… https://t.co/OVgIY6NL7e — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) April 26, 2024

«A mí el lawfare no hace falta que me lo expliques: lo viví en carne propia con un juicio brutal, Manos Limpias, Abogados Cristianos y amenazas de muerte incluidas. Como muchas otras políticas de izquierdas. No sé si tiene mérito en sí, pero desde luego merece respeto. Además, tu tribuna de fango y toxicidad no tiene más objetivo que buscar visibilidad», ha concluido la de Más Madrid.

Rita Maestre no ha sido la única que ha recibido las críticas del ex vicepresidente del Gobierno. Iglesias ha lamentado que Pedro Sánchez no hiciese «nada para frenar el lawfare» que afectó a la formación morada. El ex líder de Podemos mostraba todo su apoyo al líder socialista, pero le recordaba que «el lawfare no sólo es negativo cuando actúa contra el PSOE y contra Sánchez».