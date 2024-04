Carlos Alcaraz tras volver con victoria: «Ha sido un mes bastante duro»

Carlos Alcaraz derrotó con autoridad (6-2 y 6-1) a Alexander Shevchenko después de un mes fuera de los terrenos de juego. El tenista murciano regresó al Mutua Madrid Open a un gran nivel y pasó a la siguiente ronda sin ningún problema. Todas las dudas sobre el estado físico del ganador de la edición de 2022 y 2023 quedaron disipadas en su partido de debut en Madrid. Ni rastro de molestias en el antebrazo por parte de Alcaraz, que pasó por encima de un rival al que pesó el escenario y ver el poderío de un coloso enfrente, con el Estadio Manolo Santana volcado para apoyar a su ídolo.

«Ha sido un mes bastante duro para mí, de incertidumbre y de no saber cuando iba a volver. Venía a este torneo con muchas dudas y sin saber si iba a poder jugar. Lo importante hoy era saber como me encontraba en un partido exigente. La verdad es que las sensaciones han sido muy buenas y creo que he jugado a un nivel muy bueno a pesar de venir sin ritmo. Estoy muy contento y es un placer jugar en Madrid de nuevo», señaló Carlos Alcaraz tras su victoria en Madrid después de un mes fuera.

«Es algo que tenía que hacer hoy. Vengo sin poder apretar la derecha al 100% como a mí me gustaría y vengo de un mes entrenando solamente revés. Por eso he hecho un revés espectacular. Todo el entreno ha sido espectacular», continuó un contento y optimista Carlos Alcaraz sobre la pista madrileña.

«Lo he visto muchas veces, es un jugador muy agresivo, muy peligroso y tiene un nivel muy alto. Vamos a ponernos las pilas. Quiero seguir pasando rondas en Madrid, así que buscaré dar mi 100%», culminó Carlos Alcaraz sobre su próximo rival en el Mutua Madrid Open, que será el brasileño Thiago Seyboth.

Vuelve el mejor Alcaraz

No pudo competir en el Trofeo Conde de Godó ni tampoco, anteriormente, en Montecarlo, pero Carlos Alcaraz tenía un objetivo en Madrid, que no sólo era participar si no ganar en un torneo muy especial para él. Alcaraz es un jugador sentimental y recibir el apoyo, incondicional, de la grada de la Caja Mágica le espolea para sacar su mejor versión, apartar los problemas existentes y exhibir un juego que, a su tope, es casi inalcanzable para sus rivales sobre tierra batida. «Estamos de vuelta, Madrid», escribió en la cámara tras su victoria.

La irregularidad al saque de Shevchenko colaboró para que la función de Carlos Alcaraz fuera lo más plácida posible, en un día que necesitaba que todo le fuera a favor, como así sucedió. El cielo nublado de Madrid fue lo único que no acompañó en un debut idílico y que devuelve el optimismo sobre su figura hacia la categoría que le corresponde, que no es otra que la de candidato a ganar, en su caso por tercera vez, el Masters 1000 de Madrid. El tenista murciano volverá a la pista el domingo por la tarde para medirse al brasileño Thiago Seyboth.