Saúl Craviotto: «Voy a los Juegos de París con el cuchillo entre los dientes»

Saúl Craviotto tiene ante sí una oportunidad histórica en París. El piragüista de 39 años puede convertirse en el deportista con más medallas olímpicas de todos los tiempos en el deporte español si logra una más en los Juegos Olímpicos de la capital francesa que se celebrarán este próximo verano. A tres meses del comienzo de la cita, el también policía nacional atiende a OKDIARIO en un evento de Burgo de Arias para repasar cómo está viviendo los momentos previos ante los que serán sus quintos JJOO.

Pregunta: ¿Cómo lleva la preparación para París?

Respuesta: Bien. Físicamente de momento estoy bien. Las lesiones nos respetan y estamos a la vuelta de la esquina de los Juegos de París. Mentalmente, muy bien, preparado, afrontando los que serán mis quintos Juegos Olímpicos. Con confianza porque tengo unos compañeros que me van a llevar a la gloria.

P: ¿Qué suponen para usted disputar sus quintos Juegos Olímpicos?

R: Para mí estos quintos Juegos Olímpicos suponen un sueño. Yo creo que estoy viviendo un cuento. Cualquiera que me preguntara cuando empecé, no me lo creería. Estoy superando con creces todas las lineas rojas y aprovechando el momento y disfrutando esta etapa maravillosa que es representar a España. Es algo maravilloso.

P: ¿Con más o menos ilusión que los primeros Juegos?

R: Los primeros son siempre la novedad. La villa olímpica. Cuando te dan la ropa nueva… Es todo nuevo, es una sensación maravillosa que cuando ya has vivido unos cuantos te hace ilusión brutal evidentemente, sabes lo que te espera y sabes que vas a disfrutar mucho. Es diferente. Estos en Europa van a ser muy especiales, en París, que está muy cerquita de España. Va a ser muy bonito.

P: ¿Cuánto de importante es la presencia de tu familia en París?

R: En estos juegos van a ir mis amigos y mis familiares. En Tokio, con la pandemia fui abanderado y no había nadie en las gradas. Dije: ‘¡vaya puntería tuve para ser abanderado!’. Va a ser muy especial y espero poder darles una alegría.

P: ¿Qué sentiste cuando llevabas la bandera de España?

R: El momento de gradas me lo perdí, pero la sensación de ser abanderado es único. Es un símbolo. Ser abanderado en unos Juegos Olímpicos lo es muy poca gente. Es un símbolo. Portar la bandera de tu país. Yo me imaginaba que me estaban viendo por la televisión. Es algo único que queda en la cabeza y en el corazón.

P: ¿Siente presión por ganar su sexta medalla?

R: No siento presión por tener seis medallas olímpicas o ser el que más medallas tiene. Presión no, pero ilusión sí por conseguir una medalla más, que es para lo que estamos entrenando. Y en cuanto al número de medallas… A ver, es muy importante, es maravilloso y tener seis es una pasada, pero no le doy importancia al número de medallas. Hay deportes en los que se puede doblar en medallas. En natación se pueden sacar cuatro o cinco. Michael Phelps sacó ocho o nueve en las olimpiadas, pero no creo que sea mejor deportista que uno que ganó el maratón porque él no tiene la oportunidad de sacar tantas. El número de medallas lo veo injusto compararlo. En Rio conseguí dos medallas, por ejemplo. No sé, tampoco le doy mucha importancia a eso.

P: ¿Qué sueño le queda por cumplir?

R: El que tengo a la vuelta de la esquina. París. El de vivir una medalla soñada. Con la grada llena de españoles, de familiares. En Pekín lo viví un poco, en Londres también, pero esta de París tiene muy buena pinta. Y es lo que me queda por vivir. He conseguido ir a unos Juegos, he ganado un oro y he sido abanderado. No hay nada más. He cerrado un círculo y puedo decir que estoy disfrutando de esta etapa.

P: De leyenda a leyenda, ¿cómo sería que Nadal lograse medalla en París?

R: Si Rafa se retira en París con una medalla sería fantástico y maravilloso. Es un referente. Un guía para todos nosotros. Su mentalidad, su forma de levantarse… Estaría guay que se retirara con una medalla, pero le diría que se quite presión, que esté tranquilo, ya ha hecho lo que tenía que hacer. Que haga un poco como yo. Yo voy con ambición, con el cuchillo entre los dientes, voy a por una medalla, voy a por todas como hará él. Si no lo consigue, que se relaje. Cuando das el 100% no se puede pedir más.