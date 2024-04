Saúl Craviotto habla de su preparación con Burgo de Arias Protein Plus para los Juegos de París

Burgo de Arias, la marca de queso fresco líder del mercado, ha celebrado un evento junto al embajador de Burgo de Arias Protein Plus, el deportista Saúl Cravioto, en la que ha sido una de sus últimas apariciones públicas antes del próximo gran hito de su carrera deportiva: París, la competición en la que puede convertirse en el único deportista español con 6 medallas. Durante el evento, Craviotto ha revelado las claves de su rutina preparatoria: un entrenamiento diseñado y adaptado a sus necesidades físicas, una alimentación cuidada y variada y, sobre todo, una buena conciliación entre ambos puntos.

«Es importante conocer cómo mantener una dieta equilibrada con una cantidad adecuada de proteína, ya que ésta es clave para el mantenimiento y la reparación de los tejidos en todo el cuerpo. Por eso, en mi preparación es fundamental contar con productos como Burgo de Arias Protein Plus que, además de contar con un alto contenido en proteínas, no cuenta con ningún tipo de aditivos y me permite salir de las rutinas de dietas estrictas y aburridas», confirmó el medallista olímpico, poniendo en valor los beneficios nutricionales de la proteína y la importancia de encontrar productos con los elaborar recetas sabrosas que permitan disfrutar de todo tipo de comidas.

En este original encuentro, Burgo de Arias reveló también, de la mano del nutricionista Pablo Ojeda, los resultados del primer estudio de opinión nacional sobre qué saben exactamente los españoles del consumo de proteína. Este estudio ha revelado que España es un país en el que la gente que hace ejercicio y lleva un estilo de vida activo es consciente de la importancia del consumo de proteínas, pero casi el 60% reconocen que o bien no conocen los beneficios de su consumo, o que lo que saben es por creencia popular.

De entre los datos del estudio, Ojeda destacó que más del 50% de los encuestados creen que no es necesario incluir proteína en cada una de las comidas, «cuando ciertamente es más que recomendable: entorno a un 25% de tu plato debe contener proteína», afirmó. Igualmente, confirmó la creencia de los españoles de que la proteína animal es de mayor calidad que la vegetal, opinión que sostienen el 77% de los encuestados: «aun siendo la vegetal excepcional, la proteína animal digamos que la ‘entiende’ mejor tu cuerpo. Y dentro de la animal, una de las mejores con diferencia son la de origen natural, no añadidas, lo que convierte a Burgo de Arias Protein Plus en una opción perfecta, ya que ofrece un 14% de proteínas».

Durante su intervención, Pablo Ojeda destacó no solo el valor nutricional de Burgo de Arias Protein Plus, sino también su versatilidad. Precisamente, la facilidad de incorporación en diversas comidas y recetas es una de las cualidades que destacan los encuestados (33%) cuando se les pregunta acerca de los beneficios del consumo regular de queso proteico.

Saúl Craviotto y las proteínas

Uno de los resultados del estudio que más llamaron la atención es que el 40% de los encuestados opinaron que es aburrido incluir proteína en la dieta. Para desmitificar esa afirmación, Saúl Craviotto y Pablo Ojeda retaron a los asistentes al encuentro a una original prueba en la que prepararon recetas integrando de forma fácil y deliciosa Burgo de Arias Protein Plus como fuente de proteína, creando bocados tan deliciosos como un original wrap triangular con mostaza, Burgo de Arias Protein Plus, rúcula, tomate y aguacate, o una sabrosa tosta con Burgo de Arias Protein Plus, fresas y miel.

Dos sencillos platos que confirmaron que, en definitiva, se puede consumir proteína de una manera sencilla, sabrosa y divertida, incorporándola en todo tipo de recetas. Elaborado con ingredientes 100% de origen natural, sólo leche, cuajo y una pizca de sal, y sin ningún tipo de conservante, edulcorante o aroma añadido, a diferencia de muchos otros productos altos en proteínas, Burgo de Arias Protein Plus es un producto bajo en grasa, sin azúcares añadidos y que cuenta con un 14% de proteínas, más que ningún otro producto en su categoría.

Es una opción muy versátil, innovador y disruptiva por ser sólido, lo que supone otra diferencia más respecto al resto de alimentos proteicos del mercado, pudiendo consumirse con tenedor en el aperitivo, desayuno o como parte de una comida completa. Existen infinidad de recetas saludables y ricas en las que Burgo de Arias Protein Plus puede ser el protagonista: desde una deliciosa ensalada, como un extra de sabor en un bagel o tostada, e incluso a la plancha acompañado de verduras.