El podemita Fernández exige castigar a los medios que vayan contra Sánchez «con medidas contundentes»

El portavoz de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha exigido este viernes la aplicación de «medidas contundentes» contra aquellos periodistas y jueces que investiguen a Pedro Sánchez y su entorno. Para el líder podemita es imperativo aprobar una «ley de medios» que impida el control de la información por parte de los grandes poderes económicos «que quieren que ganen todas las elecciones la derecha y la extrema derecha cueste lo que cueste».

«Lo que en realidad tenemos que preguntarnos, si queremos defender la democracia, es qué hacemos con los periodistas corruptos y con los jueces corruptos que nos han traído hasta esta situación», ha señalado el dirigente podemita.

En la misma publicación, Fernández victimiza a Podemos por haber sufrido, en su opinión, el lawfare del poder político, mediático y judicial de los sectores reaccionarios durante la última década. Una práctica que, refinada con la extrema izquierda en esos diez años, ahora están utilizando contra Pedro Sánchez y su familia. «Si aceptamos, como afirma Pedro Sánchez, que la operativa del lawfare es la que ha puesto en jaque la continuidad misma de su persona al frente del gobierno de España, entonces, no tendría justificación ninguna que no hiciéramos nada para acabar con el lawfare, tanto si Sánchez se queda como si se va», ha asegurado.

En una publicación en el medio de extrema izquierda Diario Red, enumera una serie de «reformas» que a su juicio habría que hacer en España para que funcione correctamente la democracia. En primer lugar, apuesta por cambiar la ley para «arrebatar» al PP su mayoría en el CGPJ con el fin de poder desbloquear la elección de los jueces para acto seguido «llevar a cabo reformas profundas en el sistema de justicia para que los magistrados que bordean la prevaricación no gocen de impunidad». Además, Fernández asegura que el no tomar «medidas contundentes» contra lo que él considera bulos, noticias falsas y «propagación de odio» es aceptar que «lo que ha llevado a Pedro Sánchez al borde del precipicio pueda volver a pasar al día siguiente con cualquier otro líder político que no esté al frente del PP o Vox».

Pablo Fernández se suma así a la defensa a ultranza que tanto medios de comunicación como políticos de izquierda están llevando a cabo para ayudar a Pedro Sánchez. Ahora bien, las críticas y ataques que lanza hacia los periodistas que realizan labores de investigación en el entorno de Pedro Sánchez contrastan con un mensaje de apoyo que el mismo Fernández publicó este viernes hacia los medios de comunicación de Castilla y León con el objetivo de atacar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En dichas declaraciones exigió «respeto» para los periodistas y se deshizo en halagos hacia el trabajo de los medios de comunicación.

«Yo al señor Mañueco le pediría un poco de respeto por la prensa, porque creo que la prensa hace un trabajo muy importante de transmitir las opiniones y los pensamientos de los partidos políticos a la sociedad. Creo que es importante que el presidente de una comunidad autónoma respete a la prensa y respete a los periodistas», dijo Fernández aportando una muestra más del doble rasero de la izquierda en cuanto a condenar el libre ejercicio del periodismo en España.

‘La Ser’ señala, ‘El País’ defiende

Los cinco días de descanso que el presidente del Gobierno se ha tomado para «reflexionar» están siendo hábilmente utilizados por las radios, periódicos y televisiones afines al Ejecutivo para ensalzar la figura del presidente. Algunos medios han llegado a señalar a un juez y a su familia por el hecho de investigar a la mujer del líder socialista, Begoña Gómez. Este ha sido el caso de la Cadena SER que ha publicado una pieza sobre la familia del juez Juan Carlos Peinado donde se desvela incluso el nombre y la ocupación laboral de su hija. «Es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde 2023», informan en su web a modo de señalamiento.

No sólo esto, sino que a lo largo del artículo, La Ser ataca al magistrado informando sobre su edad, carrera profesional y lugares donde ha trabajado. Además, afirman que la denuncia instruida por el juez Peinado contra Begoña Gómez está basada «en recortes de prensa», minusvalorando así las investigaciones periodísticas de otros medios de comunicación.

La Cadena Ser incluso admite haber llamado a la hija del juez que instruye la causa contra la mujer de Pedro Sánchez para preguntarle si sabe algo del caso que lleva su padre. «Si es algo del trabajo de mi padre no me voy a meter», responde la hija del juez, según lo publicado por el medio de izquierdas.

A la vez que se producía esta persecución a un juez y su familia por parte del citado medio, Angels Barceló, directora de Hoy por hoy en la Cadena Ser, lanzaba unas declaraciones a favor de limitar las críticas hacia los políticos. «A veces se nos olvida que los políticos son personas, seres humanos con sus vulnerabilidades», dijo la periodista en un artículo publicado este jueves visibilizando así el doble rasero de los medios pro PSOE.

El diario El País también ha salido en defensa del presidente del Gobierno después de que éste publicase su posible retiro de la vida política. Este periódico, haciendo gala de su línea editorial, lanzó un artículo donde se ensalza la astucia política de Sánchez afirmando que tiene razón, en cualquier caso, por escribir una carta dudando sobre su dimisión.

«Si la carta de Pedro Sánchez es sólo la confesión de un mortal que duda, funciona. Y si es la estrategia de un presidente que llama a la resistencia frente a las derechas, también es eficaz», publican en una columna de opinión.

Asimismo, en otro editorial, el diario progresista publica que Sánchez está al «límite» por el «acoso a su esposa de las derechas que han conseguido judicializar el caso». Según El País, toda la investigación a la mujer del presidente del Gobierno está basada en «mentiras difundidas por algunos medios de comunicación y amplificadas por denuncias falsas» llevadas a cabo por el sindicato Manos Limpias.