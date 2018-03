Receta de coliflor gratinada una receta sencilla y saludable

La receta de coliflor gratinada es una sana manera de cuidarse y de tomar esta verdura en una cena o comida exquisita. La coliflor es un ingrediente que no solemos utilizar demasiado en la cocina, aunque es uno de los más saludables que existe. Su olor, un poco fuerte, hace que muchas personas no puedan o no quieran comerla. Con esta coliflor gratinada conseguiremos que este alimento adquiera una suavidad nunca vista. Verás como descubres otra manera muy distinta de tomar la coliflor de temporada y estará deliciosa. Toma nota de esta receta tan sencilla y ponte manos a la obra.

Curiosidades de la coliflor

La coliflor es una verdura que tiene su origen en el Cercano Oriente. Hace miles de años que se utiliza como tratamiento para algunas enfermedades como el dolor de cabeza o la diarrea. En el siglo XVI llegó hasta nuestro país, desde entonces se han conreado mayoritariamente de la variedad de Coliflor blanca. Tiene ese color porque las hojas de la planta tapan el fruto y le impiden adquirir la tonalidad verde que debería poseer.

Receta de coliflor gratinada

Ingredientes:

1 coliflor

150 gr de bacon

1 diente de ajo

1 vaso de leche entera

Bechamel

Sal

Pimienta

Cómo cocinar la coliflor gratinada

Troceamos la coliflor en distintos ramilletes. Es importante tener un poco de tallo para evitar que se desgarren. Los lavaremos muy bien y los pondremos en una olla grande con abundante agua y sal. Para evitar ese olor un tanto desagradable que suele desprender, a la misma agua de cocción le pondremos un vaso de leche. Es un truco de la abuela que nunca falla. Mientras se hace la col, que dependiendo de los trozos puede tardar unos 15 minutos aproximadamente, empezaremos con el resto de los ingredientes. Cortamos el bacon en trozos pequeños y lo ponemos en la sartén con el ajo bien picado. No hace falta añadir nada de aceite porque el miso bacon ya tiene grasa más que suficiente. El bacon estará listo en unos 5 minutos. Preparamos el recipiente para gratinar la coliflor al horno. Ponemos debajo la coliflor y por encima el bacon. Por encima añadiremos la bechamel que la puedes preparar o comprarla ya hecha, de todas formas, quedará buenísima. Por encima añadiremos un poco de queso rallado. Dispondremos la bandeja en el horno y dejaremos que se gratine a unos 180º unos 7 minutos. La parte de arriba debe estar crujiente por el efecto del queso gratinado. De esta forma tan sencilla romperemos todos los tabús sobre la coliflor y tendremos un plato delicioso sobre la mesa.