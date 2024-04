Gerard Piqué sigue entusiasmado con su proyecto de la Kings League. De hecho, este viernes llegaba a Madrid para estar presente en la final de la liga creada junto a Ibai Llanos, que tendrá lugar hoy sábado en el WiZink Center. El que fuera jugador del Barcelona no ha viajado solo a capital de España, sino que ha reaparecido ante las cámaras junto a Clara Chía, una llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas que ha estado rodeada de polémica.

Ambos aterrizaron este viernes en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y, lejos de ignorar las preguntas de la prensa como tantas otras veces, su actitud ha llamado especialmente la atención porque se mostraron altivos, serios y rodeados por hasta ocho agentes de seguridad de AENA para evitar las preguntas de la prensa, tal y como informa Europa Press, cuya reportera hizo numerosas preguntas que no fueron respondidas por ellos.

Un fotógrafo, una reportera y un cámara se veían impedidos por el personal de seguridad que, sin esperarlo, comenzaba a empujarles para evitar que siguieran captando el momento de la llegada… e incluso uno de ellos le decía al cámara: «Te voy a dar una hostia que te vas a cagar». El operador se defendía y avisaba al vigilante: «No me toques». Una situación insólita que nunca se ha vivido en el aeropuerto de Madrid con ningún rostro conocido, pues AENA nunca ha establecido este tipo de cordón contra la prensa, algo muy criticado en redes sociales y medios de comunicación.

AENA de momento no se ha pronunciado sobre la amenaza de uno de sus trabajadores a un trabajador que hacía su trabajo. El programa TardeAR desvela que estas personas tienen que velar por la seguridad de todos los usuarios del aeropuerto, no solo de Gerard Piqué y Clara Chía. «Es muy feo», comentaba Leticia Requejo. «Dos reporteras y un cámara. ¡Qué peligro!», añadían. «He hablado con una persona de AENA, esto no lo había visto en mi vida. Esto puede pedirlo cualquier ciudadano, tú puedes solicitar a AENA salir acompañado, que no escoltado. Obviamente, tienes que justificar el motivo, pero me dejan claro que no es que Gerard Piqué haya salido escoltado», decía Requejo.

«Aquí hay dos cosas. Una es que intuimos que ese servicio es gratuito, Piqué es libre de contratar quien quiera, pero la segunda persona que les acompaña no se ha enterado de que esto no funciona así, que no puedes amenazar a la prensa», sentenciaba muy enfadado Frank Blanco sobre el vídeo que está haciéndose viral en las redes sociales.

Los padres de Clara Chía y Piqué

Clara Chía conoció a Gerard Piqué en Kosmos, la empresa que el catalán tiene en Barcelona. Durante un tiempo dijeron que la familia de Clara había recibido con los brazos abiertos a Gerard Piqué, pero esta información está muy lejos de la realidad. Jordi Martín, uno de los periodistas que más información maneja sobre los enamorados, asegura que los padres de Clara se han plantado ante Gerard. «La familia no quiere a Piqué, es que los papás no lo quieren nada. Gerard no puede pisar la casa de los padres de ella», asegura.