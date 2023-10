Sale a la luz la verdad: los padres de Clara Chía no quieren ni ver a Piqué

La relación de Clara Chía y Gerard Piqué ha estado cargada de polémica desde el primer momento. Los rumores de crisis han sonado con fuerza en numerosas ocasiones, pero el paso del tiempo ha demostrado que la pareja está realmente enamorada. No podemos olvidar que Gerard no disfruta de la mejor reputación desde que rompió con Shakira. La artista ha creado una serie de canciones dando su versión de los hechos, hechos que han situado al padre de sus hijos en el punto de mira. Pero, ¿quién es la verdadera víctima de toda esta historia?

Según ha contado el paparazzi Jordi Martín, los padres de Clara Chía saben la respuesta. Consideran que la joven ha sufrido mucho tras haberse enamorado de Gerard Piqué. Lo cierto es que ha recibido críticas de muchos periodistas e incluso su nombre ha sonado con fuerza en la prensa extranjera. Shakira cantó: «Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena» y a partir de ese momento todo cambió en la vida de Chía.

Los padres de Clara Chía toman una decisión

Clara Chía conoció a Gerard Piqué en Kosmos, la empresa que el catalán tiene en Barcelona. Durante un tiempo dijeron que la familia de Clara había recibido con los brazos abiertos a Gerard Piqué, pero esta información está muy lejos de la realidad. Jordi Martín, uno de los periodistas que más información maneja sobre los enamorados, asegura que los padres de Clara se han plantado ante Gerard. «La familia no quiere a Piqué, es que los papás no lo quieren nada. Gerard no puede pisar la casa de los padres de ella», asegura.

Continuando con los datos aportados por la fuente anterior, en una ocasión hablaron con él y le dijeron: «No te queremos». Supuestamente le hacen responsable del linchamiento que ha sufrido Chía en los últimos meses. Sin embargo, también hay gente que insiste en que la joven no se ha quedado de brazos cruzados. En teoría ella ha contestado a todos los ataques que ha recibido por parte de Shakira, de hecho le habría puesto un apodo muy poco agradable.

Clara tendría problemas familiares

En su momento salió publicado que Clara Chía se enfadaba cuando Gerard Piqué viajaba a Miami para visitar a sus hijos. Entendía que quisiera verles, pero no quería quedarse sola en su casa y tampoco podía volver a la de sus padres. «Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja», ha explicado Jordi.

La actitud de Shakira

Shakira está contemplando esta escena desde la distancia. Cuando se mudó a Miami muchos pensaron que los problemas se iban a terminar, pero la guerra continúa y parece no tener fin. La intérprete no quiere pronunciarse y ha tomado cartas en el asunto para alejarse definitivamente del padre de sus hijos. Tanto es así que le ha cambiado la letra a una de sus míticas canciones para que no tenga nada que ver con él. Esa es la razón por la que ‘La bicicleta’ ahora suena diferente.