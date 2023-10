Gerard Piqué ha sufrido una aparatosa caída de 2 metros de altura en la presentación de la nueva Kings league Américas. Tras la finalización del evento, el presidente se dirigía a firmar una camiseta de un fan, pero terminó realizando un clip viral en el plató de la Kings League Américas. Fuentes cercanas al incidente confirman que la situación no llegó a mayores y que Piqué se encuentra bien. De hecho, Piqué bromeaba en Twitter con Ibai Llanos horas después. Quien también ha comentado lo ocurrido son los internautas, que no han tardado en lanzar bromas: «Se ha metido por la tubería de Mario Bros» o «Desaparece como en los clásicos».

¿Qué es la Kings League Américas?

Después del éxito mundial que dejó la primera edición de la Kings League, creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos, está por estrenarse la versión latinoamericana llamada Kings League Américas, en la cual una serie de celebridades de internet así como de futbolistas se convertirán en los presidentes de varios clubes que competirán en este campeonato, al igual que con su homónima en España.

La liga donde se vive la pasión del futbol y el entretenimiento llega a México. Vive la Américas Kings League Santander, con beneficios especiales para nuestros clientes. @KingsLeague #Santander pic.twitter.com/pUc8KqTEx5 — Santander México (@SantanderMx) October 5, 2023



Este programa es uno de los más vistos en la plataforma Twitch con 137.900 viewers, que fue su pico de audiencia. Además, en hispanoamérica es el segundo evento más visto online, debido a que la base de fanáticos que tiene esta competición aún mantiene viva la competencia creada por el grupo Kosmos y variados streamers.

Piqué ha explicado como fue la caída

Inicialmente la caída de 2 metros hizo saltar las alarmas sobre el estado del ex jugador del Barcelona. Aunque en un primer momento todo el mundo se quedó expectante, fue el propio Piqué quien salió a contar como había sido la caída. El Presidente del equipo El Barrio de la Kings League, Adri Contreras, pudo charlar con Gerard Piqué después del incidente y le preguntó por lo ocurrido, a lo que el ex azulgrana contestó casi sin darle importancia: «¿Qué ha pasado ahí, tío?» Le preguntaba Contreras, a lo que Piqué respondió mientras comía palomitas: «Un poco de show. He caído de pie».